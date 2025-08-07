Польское СМИ раскрыло детали предложенного России «мирного плана» США по Украине

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в ходе вчерашней встречи с Владимиром Путиным передал ему «мирные предложения» Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Они предполагают прекращение огня, фактическое признание российских территориальных приобретений, отмену большинства санкций, а также отсутствие гарантий нерасширения НАТО. Об этом сообщает польское издание Onet. По его утверждению, предложенный Вашингтоном план был согласован с европейскими странами.

Как пишет издание, американские предложения включают в себя прекращение огня, а не полноценный мир. План также подразумевает фактическое признание «территориальных приобретений» России путем отсрочки решения этого вопроса на 49 или 99 лет. Кроме того, предполагается снятие большинства наложенных на Россию санкций и в долгосрочной перспективе – возобновление энергетического сотрудничества, что подразумевает импорт российских энергоносителей.

При этом в плане отсутствует гарантия нерасширения НАТО, на чем настаивает Россия. Также Москва не получила никаких обещаний приостановить военную поддержку Украины. Однако, как утверждается в публикации, этот последний пункт «будет принят российской стороной».

После прошедших накануне переговоров в Кремле Путина и Уиткоффа президент США Дональд Трамп заявил о скорой встрече на высшем уровне с Россией, которая может привести к прекращению войны в Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сегодня сообщил, что Россия и США согласовали проведение встречи двух президентов, которая, как ожидается, состоится на следующей неделе. О месте проведения саммита будет объявлено позже. Представитель Кремля также рассказал, что от США поступило предложение, которое российская сторона сочла «вполне приемлемым», однако детали этого предложения он не раскрыл. Позже президент РФ Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для проведения переговоров на высшем уровне.

Москва, Наталья Петрова

