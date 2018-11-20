Хамство, унижение и не только: амбициозные планы «Аэрофлота» ударят по карману пассажиров

Громкий скандал вокруг крупнейшей авиакомпании России – «Аэрофлота» – с лишением пассажира привилегированного статуса за критику перевозчика в соцсетях может иметь долгоиграющие последствия для всех россиян. Проблемы – гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет известный политик и эксперт, лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Вчера полдня в топе новостей и в соцсетях муссировалась история о том, что «Аэрофлот» лишил своего пассажира платинового статуса, а заодно и супругу клиента, который получил золотую карту авиакомпании (дарится платиновому клиенту и может передаваться по его усмотрению). Человек небезызвестный, и поэтому инцидент незамеченным не остался. Причиной, по который был проведен такой маневр, назвали критику авиакомпании и её руководства в соцсетях. Руководству «Аэрофлота» явно не дают покоя лавры римских цензоров, вот и было решено устроить тотальную цензуру в соцсетях. Даже специальный пункт в клиентском соглашении на этот случай у них есть, запрещающий всякие неугодные публичные высказывания.

Ситуация, конечно, для пиара авиакомпании вышла не самая лучшая, но хочется обратить внимание на куда более значимые перспективы проблем, с которыми могут столкнуться россияне, если «Аэрофлот» продолжит вести свою политику в прежнем русле. Платиновые и золотые карты покажутся нелепым недоразумением в сравнении с тем, какие перспективы маячат перед пассажирами российских авиалиний.

Осознание нынешнего тренда на усиление госсектора в экономике и собственного всемогущества, привело к постановке «Аэрофлотом» крайне амбициозных задач, которые должны привести к практически полному уничтожению конкурентов и монополизации рынка пассажирских авиаперевозок в России. 100 млн перевезённых пассажиров в 2023 году и 4 новых хаба в Сочи, Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске (а для «Авроры» хабом станет Владивосток) – таковы ближайшие планы «Аэрофлота». А это означает, ни много, ни мало – удвоение количества перевезённых пассажиров. Планы наполеоновские, обычно компании за такое принято хвалить: их развитие двигает экономику вперёд и повышает благосостояние населения. Но этот случай особый.

Никаких вопросов не возникло бы, если бы развитие «Аэрофлота» шло в ногу с развитием рынка авиаперевозок. Нет ничего зазорного, чтобы увеличивать объёмы перевозок пропорционально росту всего рынка или чуть больше, отъедая часть рынка у конкурентов за счёт объективного преимущества в ценах и качестве сервиса. И действительно, сам «Аэрофлот» долгое время оставался лидером по качеству оказанных услуг среди российских авиакомпаний и находился на нормальном среднем мировом уровне. Но нельзя забывать о том факте, что сейчас группа «Аэрофлот» – это плюс ко всему и уже практически ставшая нарицательным хамству и унижению «Победа», и «Россия» и региональная дальневосточная «Аврора» – целое семейство авиакомпаний, которые комфортом пассажиров похвастать не могут. Да и сам «Аэрофлот» в последнее время начинает собирать всё больше претензий пассажиров.

100 млн пассажиров – это много или мало? Однозначно много. В прошлом году всего отечественными авиакомпаниями в России было перевезено 105 млн пассажиров. Если всё останется, как есть, то это означает полную монополизацию рынка пассажирских авиаперевозок одной группой компаний с государственным участием. Это прямой возврат к советскому «Аэрофлоту» без каких-либо альтернатив. Ещё 19 млн человек, перевезённые иностранными авиакомпаниями по международным направлениями, погоды не делают. Куда партия сказала людям лететь отдыхать или работать, туда и летят.

Если предположить, что в ближайшие 6 лет ежегодный рост пассажиропотока составит 6,4%, то к 2023 году совокупные пассажирские авиаперевозки вырастут в 1,5 раза. И «Аэрофлот» будет занимать не 100% перевозок отечественными авиакомпаниями, а только порядка 65%. Вот только прогноз роста пассажиропотока необоснованно оптимистичен. Реальные располагаемые доходы населения падают, сентябрь и вовсе отметился самыми низкими доходами с 2012 года. А бюджет на предстоящую трёхлетку – это бюджет застоя и деградации. Основная его задача – пополнить запасы, а не увеличить доходы населения. А вместе с ростом финансовой нагрузки и повышением пенсионного возраста вообще нет никаких предпосылок для увеличения объёма пассажирских авиаперевозок.

Руководители «Аэрофлота» могли ошибиться с прогнозом по объёмам авиаперевозок всеми авиакомпаниями, но не своими. «Аэрофлот» активно работает по вытеснению конкурентов с рынка. Причём нерыночными методами. Первой его жертвой пала «Трансаэро». Зачистка рынка началась с катастрофы Boeing 737 авиакомпании «Татарстан» в Казани в 2013 году. Публикации в СМИ касались в основном не актуальных проблем авиации, а проецировали проблемы «Татарстана» на «Трансаэро», что привело к снижению количества проданных билетов и последующему банкротству. Главный выгодоприобретатель – группа «Аэрофлот», которая получила не только маршруты «Трансаэро» (56 самых выгодных международных маршрутов), но и взяла в лизинг их самолёты (теперь они перекрашены в цвета «России»). И критика этих самолётов за их возраст резко прекратилась.

Далее последовало банкротство «ВИМ-Авиа», проблемы которого надзорные органы не могли не замечать. Это банкротство сильно ударило по рынку чартеров и популяризовало регулярные рейсы – основу «Аэрофлота». Теперь уже и «S7» жалуется, что недавняя инициатива обязать перевести процесс бронирования авиабилетов на отечественное ПО с серверами в России может многих игроков выкинуть с рынка, поскольку требует больших затрат. «Аэрофлот» может себе такое позволить: даже с учётом роста цен на топливо чистая прибыль группы по МСФО в I полугодии 2018 года составила 6,3 млрд рублей. Второй по величине авиаперевозчик – имеет чистую прибыль только 2,5 млрд рублей (по РСБУ).

Так что, достижение «Аэрофлотом» плановых показателей возможно. Но цена для пассажиров будет велика. Монополизация рынка ведёт к беспрепятственному дальнейшему росту стоимости и снижению качества оказанных услуг. Наше будущее – это перелёты «Победой» (которая должна в несколько раз увеличить пассажиропоток) по ценам «Аэрофлота». Способствовать этому будет и ввод в эксплуатацию 200 самолётов SSJ-100, которые на данный момент являются одними из самых проблемных и ненадёжных, и перспективных МС-21, которые не обладают достаточной ремонтной базой. Отечественные самолёты – это хорошо и патриотично, они создают рабочие места, но увеличивают стоимость билетов. К тому же, если разобраться, не такие уж они и отечественные: доля импортных компонентов в SSJ-100 оценивается в 72%, в МС-21 – в 40%. Не только свои заводы кормим...

Вот так люди просто будут вынуждены платить за билеты ту сумму, которая только взбредёт в голову маркетологам и руководству «Аэрофлота». При этом сказать что-то против, как видим, – страшнейшее преступление. Сейчас лишают скидок и привилегий, а потом смогут и повышающие коэффициенты вводить на покупку билетов. Всё это напоминает печальную ситуацию с бензином: несмотря на формальное подписание соглашения об ограничении цен на топливо, ценники на заправках постоянно переписываются, и никто ничего с этим сделать не может. Ешьте, что дают.

Москва, Никита Исаев

Москва. Другие новости 20.11.18

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