Забытая советская традиция может прийти на помощь в критической ситуации, когда стране угрожает эпидемия коронавируса. Об этом в авторской колонке «Дневник коронавируса», подготовленной для РИА «Новый День», рассуждает известный политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Одна моя хорошая знакомая написала у себя на страничке – после эпидемии мы начнём жить в новом мире. Мире, где не будет места понтам и роскоши. Очень рачительном мире экономных людей. Которые ценят человеческое и готовы помогать друг другу. Философия «Я-чества» под лозунгом «Me first» – «я на первом месте» останется в прошлом, а его носители вымрут как биологический вид. Только в сотрудничестве, сотворчестве, созидании можно будет выжить на руинах уничтоженной коронавирусом экономики малого и среднего бизнеса. А именно к этому всё идёт.

Этот очень важный, на мой взгляд, посыл вернул меня к мысли о том, кто и как воспринимает другого человека сегодня. На смену «человек человеку – друг, товарищ и брат» пришла капиталистическая модель общества, в котором человек человеку – волк. Но волками жить сегодня всё сложнее. Потому вдруг большой бизнес, вернее его отдельные представители, начинают делать крупные пожертвования на борьбу с заразой. Ради справедливости, пока это сделали менее 5 процентов отечественного «крупняка», но начало – дела половина.

Возрождающийся по стране институт волонтёрства будет как никогда востребован в сложившейся ситуации – ведь государство объективно не сможет заниматься всеми проблемами одновременно. При этом патерналистский характер сознания возрастной части сограждан очень органично принимает гражданский – советский – институт взаимопомощи.

Те, кто постарше, помнят, как это было. Касса взаимопомощи на работе, где можно было не только «стрельнуть чирик до получки», но и попросить ссуду на покупку холодильника или телевизора. Беспроцентную, заметьте! Всё строилось на доверии коллег и, надо сказать, очень редко это доверие подрывали. Почему так? Ведь никакого наказания за это не предусматривалось. Просто было стыдно смотреть в глаза потом людям, которых ты обманул. А исчезать с концами в таких случаях было особо некуда. Это вам не 2019-й, когда взятой на испытательный срок в столичный ЦУМ молодой сотруднице случайно, вместо первой зарплаты, начислили 2 с лишним миллиона рублей, а она взяла да и скрылась вместе с ними. Ни в глаза коллегам смотреть, ни работать в ЦУМе более не захотела. Коллеги, выждав 3 месяца, обратились с заявлением в полицию. Теперь отчаянную аферистку ищут с собаками. А ведь могла закрепиться на новом месте, построить себе хорошую жизнь, но решила искуситься парой «лямов на шару». Станет ли она с ними счастливее? Вряд ли. Особенно в розыске.

«Тимуровцы», на примере которых выросли поколения 45+, на осмеянии которых выросло поколение 35+, современная молодёжь знает слабо. Однако, несмотря на это, учится подражать им по-своему. В 2010-е по стране прокатился бум волонтёрских движений – «Лиза Алерт» – поиск людей, множество региональных профильных инициатив – от помощи брошенным собакам до экологических активностей. Но только в конце прошлого десятилетия эти разрозненные инициативы стали оформляться в нечто цельное и масштабное – быть волонтёром стало модно.

Сейчас, когда государственные институты всех стран мира, затронутые вирусом, работают на пределе своих возможностей, добровольческое движение становится ещё более важным. То, с чем не справятся чиновники, могут сделать добровольцы – отнести продукты на дом пожилым людям, сходить в аптеку и купить необходимые препараты, выгулять животных – одним словом, всё то, что сейчас может подвергнуть пенсионеров риску заражения.

Забытая советская традиция приходит на помощь в критических ситуациях. Память народа – штука очень полезная. Главное сейчас, чтобы ей не воспользовались мошенники, под видом волонтёров проникающие в квартиры беспомощных стариков. Потому под контролем государства должен быть разработан единый волонтёрский стандарт – школа волонтёров (онлайн), пройдя которую можно будет получить удостоверение добровольца.

К сожалению, мы живём ещё принципом «доверяй, но проверяй», и это оправдано – не может так быстро вернуться забытое чувство товарищеского плеча. Особенно если «товарищ» только вчера смотрел волком.

Москва, политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко

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