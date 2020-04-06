Запрет на возвращение граждан РФ из-за границы обнажил самые острые проблемы российской действительности. Об этом в авторской колонке «Дневник коронавируса», подготовленной для РИА «Новый День», рассуждает известный политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

С полуночи 4 апреля Росавиация запретила все полёты в Россию из других стран, которыми возвращались наши сограждане домой. Вопреки обещанию всех вернуть на Родину. Вопреки тому, что МИД составлял списки на возвращение до 7 апреля. И за неясными обещаниями возобновить доставку соотечественников после выходных ничего пока так и не поменялось – родное небо для оставшихся на чужбине остаётся закрытым.

Как это понимать?

С одной стороны, государство на каком-то, очевидно, высоком уровне столкнулось с угрозой дефицита мест в больницах и санаториях для вернувшихся сограждан, которым предписан 2-недельный карантин. Ведь если оставшиеся 30 тысяч невывезенных граждан единомоментно вернуться, их всех надо будет оперативно куда-то отправить на карантин (домой уже не отпустят – не доверяют), а места организованной самоизоляции стремительно заканчиваются. Если на 12-(по факту 15)-миллионную Москву было предписано иметь всего 2500 койкомест, эти нормативы давно и сильно устарели. То ли в советское время болели меньше и в больницах лежали короче, то ли оптимизация здравоохранения довела столицу до фактического закрытия. При этом, мы же понимаем – это только первый шаг. Если уже нельзя возвращаться гражданам РФ из других стран, завтра могут отказаться положить в московскую больницу, например, с подмосковной пропиской. Атомизация страны и закрывающихся на все замки регионов на марше. Только вот без Москвы регионы-то не справятся. Федерация – она у нас больше в части исполнения, а по части ресурсов всё суперцентрализованно.

С другой стороны, это наши граждане – такие же, как ты и я. И то, что они по разным, не важно каким, причинам, уехали тогда, когда вроде как этого не стоило уже делать, вовсе не отменяет предыдущего тезиса. У людей могли быть какие угодно поводы рискнуть, тем более, никто же никого не предупреждал заранее. А то, что родное государство боится принять собственных граждан домой в силу отсутствия койкомест, это уже проблемы государства, а не граждан. Например, США, вопреки сумасшедшему развитию эпидемии (уже более 350 тысяч заразившихся), отправляет в Москву за своими застрявшими соотечественниками самолёт.

В то время как мэр Москвы в ответ на вопрос о выплате гражданам-владельцам пострадавшего от вируса бизнеса сказал ставшее уже знаменитым «бюджет треснет», власти Берлина (бюджет которого уступает бюджету Москвы) на прошлой неделе выплатили каждому предпринимателю, прекратившему получать доход вследствие временного закрытия его бизнеса, сумму от 5 до 10 тысяч евро (410-820 тысяч рублей). В случае продолжения пандемии, подобные выплаты могут повторить через месяц. Что самое интересное – для получения этих денег достаточно было просто заполнить форму на сайте городской администрации и предоставить выписку со счёта об отсутствии денежных средств и невозможности вести бизнес. Переводы были сделаны в течение нескольких дней. При этом среди получателей есть не только граждане Германии, но и граждане других стран, занимающиеся бизнесом в Берлине.

В Москве вместо этого полиция стала задерживать собачников за выгул их питомцев в неположенном месте. История гражданина Воробьёва с его Платоном больше напоминает тщательно срежисированную постановку, но в неё можно поверить. Ума у власти, закрывшей все парки, хватит.

«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Знакомый принцип российской действительности снова стучится в дверь. И только занесённые в список «стратегических предприятий» смогут рассчитывать на государственную поддержку. Например, сеть лотерей ООО «Фонбет». Наверное, им нужнее.

Вот только, кто за поправки в Конституцию голосовать будет такими темпами – всё менее очевидно.

Москва, политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко

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