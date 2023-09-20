«Мы стратегически сидим в обороне»: эксперт объяснил, почему Россия пока не в состоянии вернуть влияние на постсоветских соседей

Карабахский кризис показал, что Россия занимает слабую внешнеполитическую позицию на постсоветском пространстве, в результате чего геополитические противники способны наносить Москве чувствительные удары. Как считает политолог Юрий Баранчик, вопрос о смене политики актуален, но для этого России необходимо выстроить, как минимум, суверенную финансовую систему, исключающую внешнее управление со стороны МВФ. Такое мнение эксперт высказал в публикации в своем телеграм-канале.

РИА «Новый День» приводит мнение политолога полностью:

Сейчас, когда Азербайджан взялся за окончательное решение Карабахского вопроса, важно определиться: а что теперь делать России с точки зрения её национальных интересов? Какой позиции придерживаться, какую линию поведения избрать? Пришло ли время для пересмотра всей нашей политики в Закавказье или ещё есть резервы для продолжения прежних манёвров?

Для ответа на этот вопрос надо разделить сферы тактики и стратегии. С точки зрения тактики мы не должны втянуться в военные действия ни на чьей стороне. При этом прекрасно понимая, что господство США создаст доминирующим в информационном пространстве Армении «детям Сороса, ЦРУ и Госдепа» полное информационное преимущество, которое они и используют по полной. Карта разжигания русофобии будет использована максимально сильно и долго.

Блокировать русофобию в Армении Россия не может. Для этого ей нужно полностью контролировать армянский правящий класс, а этого нет с распада СССР. Значит, остаётся «не поддаваться на провокации», как бы мы ни не любили это слово – символ утраты инициативы. Ущерб нанесён и какое-то время будет инерционно нарастать, но если не включиться в эскалацию конфликта, то он выдохнется. Тактически из всех зол это сейчас самое меньшее и рациональное.

Полностью дезавуированы аргументы тех, кто ставил в Карабахе и Армении на пророссийские элементы. Если они там и есть, то никак не влияют на армянский правящий класс. Они не смогли блокировать политику Пашиняна. Или не захотели, что для нас одно и то же.

Значит нам пора посмотреть правде в глаза и перестать использовать миф и симулякр в качестве аргумента реальной политики. Пашинян армянам сейчас или близок, или безразличен, а те, кому он неприятен, слабы, разобщены и не имеют никакой перспективы стать альтернативной силой. Они не хотят стать зачинщиками гражданского раскола и гражданской войны в Армении (на самом деле приближая своей пассивностью и то, и другое). Россия во всяком случае не намерена им активно помогать и сталкиваться в Закавказье с американскими НКО. Стратегия же подкупа местных элит провалилась: они деньги берут, но служат Западу, который их перекупает.

В ближайшее время неизбежен уход Армении в НАТО и её выход из ЕАЭС и ОДКБ. Де-факто он уже есть, осталось оформить это де-юре. России требуется новая стратегия в Закавказье. Старая, где Россия делала ставку на бесконечность замороженного конфликта и свой статус посредника, исчерпала свои ресурсы и больше не актуальна.

Новая стратегия должна исходить из того, что без экономической мощи не будет российского влияния на всех территориях бывшего СССР. Но экономическая мощь – это политическая воля на те политические трансформации, отсутствие которых не позволяло этой экономической мощи возникнуть. Кто будет субъектом этой воли? Внятного ответа на этот вопрос пока нет.

Культурная притягательность возникнет только после этого. Без этого нам доступна только тактика, а сводиться она будет к избеганию попадания под удары тех, у кого есть стратегия. Тянуть время до лучших времён.

Но сами они не наступят. В России идёт ожесточённая борьба сторонников и противников перемен. Пока в ней нет победителя, но пока его нет, нет и стратегии, ибо нет субъекта, в ней нуждающегося. У нас даже по СВО имеется острый конфликт и в верхах, и между верхами и низами. До более серьёзных перемен мы пока не дозрели.

Более серьёзные перемены – это то, о чём говорят многие ведущие аналитики. Это прежде всего меры, направленные на обеспечение суверенитета нашей финансовой системы. При нынешнем господстве МВФ над нашим ЦБ у нас невозможно полноценное и устойчивое экономическое развитие. В рамках полуколониальной экономики с внешним управлением финансовой системой суверенитета и экономического развития не будет.

Значит, пока эти вопросы не решены, мы стратегически сидим в обороне. Это слабая позиция, но в рамках либеральной системы другой быть не может. Длиться этот этап может очень долго. Но пока он не закончится, вернуть влияние на соседей Россия не сможет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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