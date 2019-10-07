В бурную полемику об адекватности политики президента Сербии Александра Вучича в отношении России и Косово включился известный российский эксперт – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, главный редактор журнала «Вопросы истории» Петр Искендеров. Он обратил внимание на искажение смыслов со стороны «проросийской оппозиции» и прокомментировал громкие заявления сербского политолога Драганы Трифкович, которая заявила о «ложном русофильстве» Вучича.

Редакция РИА «Новый День» приводит статью Петра Искандерова полностью.

С приближением намеченного на конец текущего года международного саммита по Косово в Париже под эгидой Европейского союза, в ходе которого Брюссель намерен потребовать от Белграда и Приштины нормализовать двусторонние отношения, страсти вокруг его участников все больше накаляются. И это касается отнюдь не президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, и даже не подвергающегося привычной критике со стороны радикальной оппозиции главы Косово Хашима Тачи, – а президента Сербии Александра Вучича, и без того находящегося последние несколько лет под жестким прессингом США и ЕС, но недавно столкнувшегося с нарастающим валом критики в своей собственной стране.

Против фигуры сербского лидера и всех, «осмелившихся» его поддержать или просто объективно разобраться в происходящем на Балканах, выступили не только однозначно прозападные и пронатовские силы в Сербии, но и представители так называемой «пророссийской оппозиции», – которая, похоже, все больше теряет чувство реальности.

В вину Александру Вучичу ставится длинный перечень «прегрешений» против «подлинных» национально-государственных интересов Сербии, – разумеется, в том виде, как их понимает сама «пророссийская» оппозиция (это слово мы пишем в кавычках, понимая, что никакой пророссийской на самом деле она не является). Здесь и якобы нежелание участвовать в реализации экспортной составляющей проекта сооружения газопровода «Турецкий поток» через Балканы, и боязнь превратить российско-сербский Гуманитарный центр в Нише чуть ли не в полноценную российскую военную базу по образцу сирийского Хмеймима, и готовящаяся «сдача» Косово (которое вот уже 20 лет фактически находится вне какого-либо реального контроля со стороны Белграда), и продолжение диалога с США и ЕС, и недоведение до конца совместных проектов с Москвой и т.д, и т.п.

А в качестве антитезы Вучичу приводится деятельность его предшественников, – которые якобы гораздо больше преуспели на ниве углубления российско-сербского сотрудничества, – в том числе в столь действительно важной сфере, как энергетика.

Не удержалась от подобных сравнений и уважаемая сербская политолог Драгана Трифкович, обвинившая Александара Вучича со страниц белградского издания «Новая сербская политическая мысль» в «ложном русофильстве» и при этом выразившая сомнения в «научном потенциале» оспаривающего этот тезис видного российского эксперта-балканиста Никиты Бондарева.

Разумеется, никто не собирается объявлять действующего главу сербского государства абсолютно пророссийским политиком. Вот только одна незадача – в богатой сербской истории вряд ли найдется хоть один крупный государственный деятель, который проводил бы однозначно пророссийскую политику. Геополитические интриги, ложные обещания, «вытягивание» финансовой и военной помощи и политической поддержки, игра на противоречиях великих держав, подчас ставившая балканский регион и всю Европу на грань войны (в 1914 году эта грань была таки пройдена), – всего этого в Сербии (как и у ее соседей по Балканам) всегда было в избытке, начиная с XVIII века и заканчивая эпохой незаурядного политического манипулятора Слободана Милошевича. И уже только на этом фоне Александар Вучич, отказывающийся, вопреки беспрецедентному нажиму Запада, присоединяться к антироссийским санкциям и посещающий Москву в святые для россиян дни празднования годовщины Великой Победы, заслуживает искреннего уважения.

Госпожа Трифкович испытывает вполне понятную гордость за подписанные десятилетие назад соглашения о сотрудничестве России и Сербии в энергетической сфере. Да, они стали вехой в развитии двустороннего сотрудничества наших государств, – но объективно имели своей главной целью спасение от банкротства лежавшего на боку убыточного сербского монополиста NIS. Представлять отчаянную просьбу к Москве о финансовой помощи как проявление русофильства тогдашних сербских властей, – это как-то не совсем «по-научному». Это как бы сама Драгана Трифкович обратилась за кредитом в какой-нибудь банк, – и после этого объявила себя искренним поборником интересов этого же самого банка.

Эксперт «Новой сербской политической мысли» с лукавой улыбкой обходит и другой немаловажный момент. Десять лет назад – когда случилось судьбоносное, по ее мнению, подписание договоренностей по нефти и газу – сама ситуация в мире была чуточку иной: без санкционных и торговых войн, русофобских истерик в Евросоюзе и фактического паралича международных структур. Сегодня Россия для многих европейцев стала, к сожалению, «токсичной», – и способность сербского президента в этих беспрецедентно тяжелых для его страны условиях находить возможность взаимодействовать с Москвой на постоянной основе (в том числе заявленная готовность подписать в конце октября соглашение о свободной торговле с ЕАЭС) заслуживает уважения, – вне зависимости от параллельно идущих переговоров Белграда с Брюсселем и даже вне зависимости от не дающей покоя сербским радикалам сексуальной ориентации сербского премьер-министра Аны Брнабич.

Нелишне напомнить уважаемой Драгане Трифкович о существовании в одном временном пространстве с Александаром Вучичем других харизматичных политиков – которые, приходя к власти, сразу же забывают все заверения в верности сотрудничеству с Россией и проклятия в адрес антироссийских санкций. Один из них – столь полюбившийся многим в Сербии грек Алексис Ципрас – под аккомпанемент антибрюссельских обличительных рулад стал премьером и довел отношения с Россией до дипломатического скандала. Да и многие его коллеги из стран Центральной и Восточной Европы как-то не спешат использовать право голоса и вето в ЕС, чтобы реализовать свои прежние заявления в поддержку России.

На этом фоне президент Вучич действительно остается последовательным в реализации своей многовекторной политики и при этом ключевым партнером России на Балканах. Может ли он сделать больше для России? В условиях предельно узкого геополитического пространства для маневра его страны – ответ напрашивается отрицательный. К тому же сербский президент должен выражать интересы всех граждан Сербии – а там русофильские настроения тоже отнюдь не единственные. Это демонстрируют, в частности, весьма скромные электоральные результаты «Дверей» и других партий и движений, выступающих под пророссийскими лозунгами.

Однако главным грехом Александара Вучича для Драганы Трифкович и ее единомышленников является якобы готовящееся предательство «сербского Косово». То, что Косово де-факто уже давно не сербское, не смущает критиков президента, в том числе тех, кто регулярно посещает сербскую часть Косовской-Митровицы и выступает в действующем там «сербском» Приштинском университете. Да, посещать север Косово простые сербы пока еще могут. Но вот для сербских политиков и чиновников уже возникают серьезные проблемы.

Тогда за какое же «сербское Косово» агитируют критики Вучича? И не подменяют ли они громкими государственническими лозунгами защиту самих косовских сербов – которые, начиная с конца 1980-х годов, регулярно оказывались в заложниках политических баталий в Белграде? План разграничения Косово, который предлагает подписать под международными гарантиями Александар Вучич, позволит Сербии вернуть под реальный контроль сербонаселенные районы края и немногочисленные сохранившиеся сербские анклавы в глубине территории Косово, наладить гуманитарную помощь и финансово-экономическое содействие косовским сербам под международными гарантиями и приступить к реализации совместно с Приштиной и другими балканскими столицами региональных проектов. Россия вполне способна в этом случае принять более активное участие в обновлении балканской инфраструктуры, в том числе с подключением косовского потенциала.

Очевидно, альтернативой данному единственно возможному и разумному в сегодняшней ситуации курсу в отношении косовской проблемы Драгане Трифкович видится ввод в Косово сербских танков при поддержке российских воздушно-космических сил. Но Сербия – не Сирия. Это, как говорится, научный факт, и не Александар Вучич и не Россия довели косовский кризис до его нынешней стадии, когда приходится спасать лишь остатки сербского присутствия в крае.

Объясняя решение своей страны заключить соглашение с ЕАЭС, вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляйич всячески подчеркивает, что оно носит исключительно экономический характер: «Это не о политике, а о торговле». Очевидно, торгово-экономические вопросы и просто соображения здравого смысла представляются скучной и «наукообразной» материей для экспансивной Драганы Трифкович и других горячих критиков президента Александара Вучича. Но вряд ли это повод подвергать нападкам тех, кто имеет отличное от них мнение. В том числе и тех, кто своей реальной, в том числе активной научно-публицистической, деятельностью вносит больший вклад в развитие российско-сербских отношений, чем политики и эксперты, обещающие оторванные от реальности «золотые горы» и фактически толкающие собственную страну в новую изоляцию.

Москва – Белград, Петр Искандеров

Москва – Белград. Другие новости 07.10.19

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