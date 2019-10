Балканский колорит: загадка Республики Сербской

Когда известный киногерой из «Белого солнца пустыни» товарищ Сухов сказал: «Восток – дело тонкое», – он, наверное, при этом забыл уточнить: «А на Балканах сам черт не разберет что к чему…». Чтобы понять Балканы, там действительно нужно побывать.

Смешение культур и мистика Республики Сербской

На протяжении своей поездки по Республике Сербской Боснии и Герцеговины я пыталась понять, в чем ее мистика. Почему ты сперва чувствуешь себя здесь, как дома, смотришь, как «березки шумят и, белоствольные, все понимают», слушаешь родную речь, но потом чуть поворачиваешь голову – и в эту патриотическую идиллию врывается типичный европейский городок с узкими каменными улочками, но при этом с пальмами, мечетями и турецкими мотивами. Да и прислушавшись, понимаешь, что смысл «родной» речи почему-то ускользает.

Интересно то, что опытному туристу на первый взгляд это даже не бросится в глаза – сегодня глобализация добралась практически до всех уголков земли и смешение стилей – привычная картина. В чем же подвох? В том, что на Балканах – не подделка, а реальное смешение культур.

Не претендуя на звание балканиста, скажу, что в 15 веке территория, где находится современная Босния и Герцеговина (БиГ), которая к тому моменту уже успела побывать под венгерским и византийским влиянием, была завоевана Османской империей. По словам политолога Олега Бондаренко, ислам давал для населения больше прав и свобод, поэтому феодалы становились мусульманами – чтобы было проще заниматься торговлей и ремеслами. В результате изначально чуждая религия очень быстро вытеснила христианство. Сегодня любой гид в Республике Сербской, так или иначе, произнесёт: «… но из-за того, что мы три века находились под турецкой оккупацией, было уничтожено…»

К концу 19-го века Босния получила автономию, но в том же году ее оккупировала Австро-Венгрия. «Спасибо, я это и в Википедии смогу найти», – скажете вы. Можете, но, вероятно, пролистаете дальше, чтобы найти информацию о погоде, подумав, «какая мне разница, кто такой Степан Томашевич или Мехмед II, – скажите, брать мне куртку в октябре или не брать?»

Во-первых, брать, но для того, чтобы приятно было ее не надевать, а, во-вторых, на Балканах исторический контекст крайне важен и его не избежать при всем желании. В этой маленькой республике часть общества так хотела освободиться от власти Австро-Венгрии и ратовала за создание государства во главе с Сербией, что к началу 20 века здесь было сформировано националистическое движение «Млада Босна», членом которого был Гаврило Принцип (if you understand what I mean). Именно он 28 июня 1914 года в Сараево застрелил эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену Софию, что привело к началу Первой мировой войны.

Еще одним важным событием, повлиявшим на БиГ, является Боснийская война, которая разразилась в начале 90-х. Опять же не претендуя на звание балканиста, скажу, что воевали там все против всех, что не удивительно, учитывая смешение религий и горячий нрав жителей горной страны. «Закончилось» все это – никто сейчас не удивится – военной интервенцией НАТО и подписанием соглашения от 1995 года, которое предусматривало сохранение единого государства, состоящего из двух частей: мусульмано-хорватской федерации и Республики Сербской.

Сегодня только каждый десятый житель России знает о том, где находится Республика Сербская, а половина откровенно говорит, что впервые о ней слышит. Здесь можно, конечно, упрекнуть в неграмотности, но слишком уж много факторов, в том числе вышеперечисленных, которые повлияли на то, что Республика Сербская в определенном смысле оказалась в «слепой зоне» для российского общества – слишком сложный регион. Тем не менее, российский турист, один раз побывав в Республике Сербской Боснии и Герцеговины, оставит там часть своей души, а может быть, найдет ее снова.

Не только чевапчичи – монастырское вино и сыр в мешке

Босния и Герцеговина на севере и западе граничит с Хорватией, на востоке и юго-востоке – с Сербией и Черногорией. Имеет выход к Адриатическому морю. Прямых авиарейсов из России в Боснию и Герцеговину нет.

«Окей, я лучше в Черногорию тогда», – скажете вы. «Летите», – соглашусь я, потому что Республика Сербская не подойдет для того, кому хочется «простого отдыха». Может быть, дело в шлейфе противоречия культур, которые сплетались друг с другом протяжении веков, может – в том, что страна малонаселена и большую часть времени вы будете один на один с чарующими горами, которые в осенью сбивают с ног буйством красок, а, может – в воздухе, который пьянит своей чистотой.

Если вы готовы к путешествию – вперед. В российском посольстве советуют сначала долететь до Хорватии, Черногории или Сербии, а «далее следовать воздушным или наземным транспортом». По словам пресс-секретаря посольства РФ в Боснии и Герцеговине Антона Соколова, туристам из России до БиГ можно также добраться на автомобиле через Белоруссию, Польшу, Венгрию и Хорватию или Сербию.

«Дороги в Боснии и Республике Сербской преимущественно узкие и извилистые, однако в настоящий момент ведётся строительство трассы «Коридор Vc», который свяжет соседние страны. Уже построена высокоскоростная магистраль, соединяющая Баню-Луку с Добоем. В недалёком будущем трасса свяжет Республику Сербскую с Белградом. Этот вариант дает большую свободу действий, на машине можно объехать всю страну и даже добраться до морского побережья. Стоимость топлива относительно невысокая, если сравнивать с соседними странами. Примерно 1,2-1,3 евро. Есть возможность взять автомобиль напрокат», – рассказал Соколов и добавил, что второй вариант – прилететь в соседнюю Сербию или Черногорию и оттуда добраться на автобусе или на арендованном автомобиле из Тивата через Герцег-Нови в Требинье.

Дорога из Тивата занимает всего два часа. После этого вы окажетесь в совершенно потрясающем городке Требинье. Потрясающий он тем, что туризм в нем стал развиваться совсем недавно – здесь еще нет армии гостей из Китая (как и в целом в Боснии, но предупреждаю, первые их «разведчики» уже на подходе).

Более того, по словам директора местного туристического агентства Марко Радича, в Требинье 270 солнечных дней в году. Внимание – 270 солнечных дней в году (!) – скупая слеза прокатилась по щеке большинства жителей России, а москвичи, которые последний год живут как дети подземелья, должны уже паковать чемодан.

Чтобы укрепить желание к поездке, скажу, что именно Требинье, как вероятно ни один из других городов, сможет познакомить вас с сербским виноделием. Здесь находится одна из старейших виноделен Боснии «Вукое», которая неоднократно признавалось лучшим местом для винного туризма в Юго-Восточной Европе. По словам одной из владелиц винодельни Ягоды Вукое, в самый лучший урожайный год здесь производится всего 200 тысяч бутылок вина, из них 60% продается в Боснии и Герцеговине, остальные 40% идут на экспорт в Европу, Америку и в Китай. Подчеркну, в России такого вина не найти. «Российские производили покупают обычно крупные партии вина, которых здесь просто нет», – пояснила мне Вукое.

Ценители вина могут также посетить Монастырь Тврдшь, который находится в нескольких километрах от Требинье. Раскрою небольшой секрет, если на дегустации вы скажете «живели» (ваше здоровье) и внимательно посмотрите в глаза своему сотрапезнику – вас примут за своего.

Если позволяет время, лучше предусмотреть на посещение Требинье несколько дней. Уходить с главной городской площади с вековыми платанами откровенно мучительно. К слову, там располагается местный рынок, где есть нечто, что точно привлечет ваше внимание – сыр в мешке. Сначала вы услышите его запах и лишь потом – увидите. Считается, что этот сыр делали пастухи иллирийских племен, жившие на этих территориях две тысячи лет назад. Причем мешком для этого сыра служит очищенная, высушенная и подкопченная овечья шкура.

На рынке также можно купить местные соленья, а если к вам подойдет мужчина с усами, как у Сталина, и предложит папиросы, знайте, это табак «Герцеговина Флор», который курил сам Иосиф Виссарионович…

Не вином единым – все будет «polako»…

В целом я бы сказала, что в Республике Сербской у вас все будет происходить «polako» (медленно, не торопясь). Даже если вы педант, даже если у вас маршруты-брони-графики и безудержное желание успеть все, знайте – вы не сможете противиться этому сербскому «po-la-ko». Сам воздух, густой, чистый, пьянящий, будет останавливать вас. Когда вы вдруг обнаружите себя посреди улочки, засмотревшегося на горы, или заворожённого видами в ущелье по дороге – вы вспомните мои слова и поймете, что я имела в виду.

Тем временем разобраться, где и что находится в Боснии и Герцеговине, на первый взгляд действительно сложно. Местные сами не до конца понимают, где чье «владение». Здесь и переписи населения весьма условны. Значительная часть молодежи находится на заработках в других странах, а представители разных национальностей хотят представить себя более многочисленными, поэтому лукавят во время опросов.

Даже если мы говорим о столице, то сталкиваемся с интересным фактом. Столица БиГ – Сараево. Сараево же, по Конституции, также является столицей Республики Сербской, но с 1995 года ее столица фактически Баня-Лука – город, где живут «самые западные славяне».

В самом Сараево любителям истории будет интересно посетить Латинский мост, рядом с которым произошло одно из поворотных событий 20-го века – убийство эрцгерцога Франца Фердинанда. Исторический центр столицы состоит из построек периода Османской и Австро-Венгерской империй XVI – начала XX веков и служит наглядной иллюстрацией сложной истории Боснии и Герцеговины.

В какое бы время года вы не решили посетить Республику Сербскую, советую заехать на горнолыжный курорт Яхорина, который находится в получасе езды от Сараево. В 1984 году Яхорина принимала соревнования зимних Олимпийских игр и сейчас считается одним из лучших горнолыжных курортов в бывшей Югославии. Наивысшая точка – гора Огорелица, 1916 метров. Яхорина покрыта снегом с октября по май, а пик горнолыжного сезона приходится на февраль, но будьте готовы, к тому, что трассы предназначены для продвинутой публики, здесь всего три «синие» трассы.

И обязательно прокатитесь на бобе. Это гарантирует вам заряд бодрости на целый день – я не увидела ни одного человека, который, спустившись с горы там образом, не сиял бы, как только отчеканенная монета.

Говоря о второй столице, должна признать, что в Баня-Луке меня преследовало странное ощущение: я была то ли в России, то ли в небольшом, сравнительном бедном городке Европы. Здесь спокойно чувствуешь себя без знания языка, а когда говоришь на русском, тебе улыбаются чуть добрее, чуть теплее, чем если говорить на английском.

Хочу предупредить еще об одной вещи – в Республике Сербской вам обязательно будут хвалить Путина, потому что он «настоящий мужчина», просто будьте к этому готовы.

Сейчас главной достопримечательностью в Баня-Луке считается старинная крепость, расположенная на берегу Врбаса. В крепости раньше находилась тюрьма, сейчас там ресторан «Казамат» с аутентичным интерьером и железным рыцарем у входа.

Интересно, что осенью 1969 года в Баня-Луке случилось сильное землетрясение – его эпицентр находился точно в центре города на глубине 20 км. На этом месте поставлен памятник «Неправильные часы» (Krivi sat). Стрелки всегда показывают 9:11 минут – момент землетрясения.

В полутора часах езды от Баня-Луки находится бальнеологический оздоровительный курорт Баня-Вручица, где проводится профилактика сердечнососудистых заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Цены гораздо демократичнее, чем в России или других заграничных пансионатах. В Баня-Вручице вы по-настоящему поймете, что значит «polako». Даже если вы заехали сюда на часок, вы обнаружите, что слово «суета» просто исчезнет из вашего лексикона.

И никакого глобализма

Недалеко от Баня-Луки находится также этно-музей «Любачская Долина». Его хозяин более 20 лет собирает предметы старины. Здесь можно увидеть, как выглядела кузница, школа, цирюльня, просто низенькие домишки высотой не больше двух метров, в которых раньше жили местные. Это не то место, где вам потребуется экскурсия. Здесь вы снова окажетесь в состоянии «polako» – вдохнете чуть кислый запах старого дерева, снова почувствовав что-то родное.

Мой рассказ о Республике Сербской был бы не полным, если бы я не упомянула о Вишеграде. Здесь в 2014 году в центре города по задумке режиссера Эмира Кустурицы местное правительство построило город в городе – Андричград. Он расположен на правом берегу Дрины рядом с Вишеградским мостом. Там находится городской муниципалитет, магазины, гостиницы, театр, дом-музей писателя Иво Андрича, гуманитарный институт, храм Святого князя Лазаря, рынок, кафе и рестораны, библиотека, художественная галерея, кинотеатр, небольшая пристань. Все здания построены в различных архитектурных стилях в разные эпохи – там вы наглядно увидите историю БиГ.

Для ценителей творчества Кустурицы в списке «must-visit» должен оказаться Кустендорф или Дрвенград. Это комплекс, сравнительно недалеко от Вишеграда (27 км), где Профессор снимал часть своих работ, здесь также находится гостиничный комплекс, библиотека, художественная галерея, кинотеатр, основной дом с кинозалом, церковь Св. Саввы.

Здесь вы уже точно столкнетесь с китайскими «разведчиками», которые разбудят вас звуком от затвора фотоаппарата, но пейзажи заставят вас забыть обо всем. Плюс, обедая в местном ресторанчике, вы вероятно застанете за соседним столом самого Профессора Кустурицу. Если у него будет хорошее настроение (это важное уточнение, поверьте) он не только согласиться сфотографироваться с вами, но может и провести личную экскурсию по своей деревне.

Эпилог

Для справки хочется отметить, что в БиГ де-факто закреплены сербский, хорватский и боснийский языки, но вас поймут и на английском, и на «медленном русском». И если говорить откровенно, именно в Республике Сербской вы почувствуете, как приятно приезжать в страну, где вас по-настоящему рады видеть.

Баня-Лука – Москва, Мария Вяткина

Баня-Лука – Москва. Другие новости 18.10.19

