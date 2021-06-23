«Косовский завет»: эксперт объяснил, почему президент Сербии никогда не признает независимость Косово

Президент Сербии Александр Вучич никогда не признает независимость самопровозглашенной республики Косово. Об этом пишет директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта Balkanist.ru Олег Бондаренко в своей статье для «Независимой газеты».

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

Последняя декада июня исторически всегда была определяющей для политической жизни Балкан. Печально знаменитая битва на Косовом поле, бросившая Сербию на полтысячелетия под османское владычество, состоялась 28 июня 1389 года – на день Святого Вита, или Видовдан, традиционно празднуемый западными христианами по случаю летнего солнцестояния.

500 лет под турками не прошли даром – они заложили основы нынешнего балканского характера во всех его проявлениях – от уважения права сильного и хитрости в поступках до непреклонности и несгибаемости даже в мелочах, выраженных в народной философии «инад» – вопреки. «Косовский завет» князя Лазаря, избравшего «Небесную Сербию» вместо победы над османами, как основа сербского национального самосознания до сих пор является стержневым в вопросе непризнания независимости Косово. Это понимает всякий ответственный политик в Сербии. Именно поэтому нынешний президент Александар Вучич никогда не пойдет на открытое признание Косово. Тот самый «Косовский завет» для сербов стал тем, чем для немцев является «Песнь о Нибелунгах», а для финнов – «Калевала», базисом национальной мифологии. Их невозможно отобрать без тектонических сдвигов.

28 июня 1914 года состоялось знаменитое убийство боснийским студентом Гаврилой Принципом австрийского эрц-герцога Франца Фердинанда в Сараево. Какие конкретно силы руководили рукой Принципа, до сих пор доподлинно неизвестно, выдвигаются различные версии – от начальника сербской разведки полковника Димитриевича по кличке Апис (до того приведшего к власти в Белграде королевскую династию Карагеоргиевичей) до германского Генштаба и даже Льва Троцкого. Однако заступничество Николая Второго прежде всего сыграло свою роковую роль, и началась Первая мировая война.

Затем, как будто по злому року, именно 28 июня 1948 года прозвучало заявление Информбюро о разрыве между СССР и Югославией после начала конфликта Тито со Сталиным.

Начало распада Югославии тоже совпало с этими днями – 27-28 июня 1991-го начались события в Словении, ставшие первыми ласточками самой братоубийственной войны в Европе после окончания Второй мировой. Позорная выдача последнего президента Югославии Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу, совершенная тайно по приказу убитого позднее премьер-министра Зорана Джинджича, также состоялась аккурат 28 июня 2001 года. Когда Милошевич поднимался по трапу присланного за ним натовского самолета, он, очевидно, вспомнил, как за 12 лет до того, стоя на трибуне гигантского митинга на Видовдан 1989 года по случаю 600-летия битвы на Косовом поле, обещал следовать заветам «Небесной Сербии».

Случайно или нет, но и для Вучича конец июня задает мейнстримы – 23 июня 2017 года состоялась его первая инаугурация в качестве президента Сербии с последующим объявлением нового правительства. 21 июня 2020 года прошли последние парламентские выборы, зафиксировавшие наиболее высокий уровень поддержки власти с момента распада Югославии. Кстати, как и победа Вучича в один тур на апрельских выборах 2017-го, так и июньские выборы прошлого года, по результатам которых впервые за всю новейшую историю страны трехпроцентный барьер не смогла преодолеть ни одна оппозиционная партия, задали новые тренды развития прежде крайне нестабильной балканской демократии. Оказывается, на Балканах появился политик, умеющий консолидировать вокруг себя прежде разделенное общество.

Такие показатели, как непопадание оппозиционных партий в парламент в июне прошлого года, когда специально сниженный для этого барьер (с 5 до 3%) преодолели только коалиционные Сербская прогрессивная и Социалистическая партии да движение «СПАС», говорят только об одном – о крахе оппозиционного движения страны последних семи лет, а вовсе не о какой-то рестриктивной политике властей, как хотелось бы кому-то думать.

Год назад из Народной Скупщины Сербии ушли не только властвовавшие с 2000 по 2012 год прозападные либералы и демократы экс-президента Бориса Тадича и экс-мэра Белграда Драгана Джиласа, жаждущие реванша, но и ультрапатриоты идеолога «Великой Сербии» и политического наставника Вучича Воислава Шешеля. Первые – по причине частично объявленного бойкота парламентским выборам и политической изношенности, вторые – по причине моральной усталости.

Через год после парламентских выборов правящая Сербская прогрессивная партия объявила об объединении с движением «СПАС» популярного белградского политика, возглавляющего одну из самых крупных городских общин (префектур) Новый Белград, Александаром Шапичем. Это ознаменовало собой старт подготовки к выборам в столице, ожидающимся весной следующего года вместе с парламентскими и президентскими голосованиями. Объединив вокруг себя всех, кого можно, президент Вучич досрочно решил идти за новым мандатом для своей партии – согласно Конституции Сербии, следующие очередные парламентские выборы должны были состояться только в 2024 году, но пройдут уже весной 2022-го. Хотя на первый взгляд это совершенно не нужно – ведь на данный момент правительственная коалиция составляет 235 из 250 депутатов – более чем когда-либо за время существования многопартийного парламентаризма в Сербии. Можно предположить, что данное решение продиктовано как раз желанием увеличить политическое разнообразие в парламенте за счет в том числе и оппозиционных сил с одной-единственной целью – большей легитимности как в глазах собственных граждан, так и международного сообщества.

За прошедшие четыре года со дня вступления в должность президента Вучич смог вывести страну в лидеры экономического роста по всей Европе. Как утверждают некоторые экономические эксперты, Сербия уже перенасыщена инвестициями, разгоняющими цену за квадратный метр в Белграде до небывалых прежде значений. Сюда вкладываются Россия и Китай, Евросоюз и страны Персидского залива, даже США устами экс-спецпредставителя по урегулированию вопроса Косово Ричарда Гренелла обещали 12 млрд долл. на реализацию инфраструктурных проектов на юге Сербии и в Косово. Сербия стала единственной страной в мире, где местные жители и иностранцы могут совершенно свободно привиться любой существующей вакциной – президент Вучич привился китайским «Синофармом», спикер парламента Ивица Дачич – «Спутником V», премьер-министр Ана Брнабич – американской Moderna.

Сложно найти крупный российский бизнес, не представленный в Сербии. Открыты и работают представительства Сбербанка и ВТБ, «Газпромнефти» и ЛУКОЙЛа, РЖД и «Согаза». А Сербия вместе с Боснией и Герцеговиной (благодаря позиции Республики Сербской) остаются единственными странами в Европе, не вводящими санкции против Москвы. При Минобороны Сербии открывается представительство Министерства обороны РФ – такого уровня доверия нет даже внутри ОДКБ.

Теперь начинается новый этап для российского бизнеса – противостояние с Китаем на новых и уже освоенных рынках, в том числе на Балканах. Пока РФ очевидно проигрывает Поднебесной в экономическом присутствии. Но многое будет зависеть от лояльности местных властей. С Вучичем Москве необходимо продолжать выстраивать многоуровневое системное взаимодействие и уметь заинтересовывать новыми инициативами – например, такими как экспорт российского газа на рынки стран Центральной Европы.

Все равно лучшего союзника для России в Европе не найти. А Вучич даже в проведении своей внутренней политики ориентируется главным образом на Владимира Путина.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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