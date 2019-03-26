За первые два месяца этого года поступления в бюджет от налогов увеличились на 18,5%. Хорошо это или плохо? Объясняет экономист Сергей Ясинский:

«Это было бы хорошим признаком, если бы экономика развивалась: дополнительные сборы в бюджет означали бы увеличение выпуска продукции и рост продаж. Однако экономика в лучшем случае топчется на месте, а на самом деле деградирует: доходы населения и бизнеса сокращаются, что является признаком спада.

Росстат выдаёт статистику, из которой следует, что в стране промышленный бум: выпуск продукции в обрабатывающем секторе в феврале увеличился на 4,6%. Однако эти цифры не подтверждаются другими показателями и независимыми исследованиями.

Более 80% из опрошенных предприятий заявили, что не наращивали производство в феврале, и специалисты этих компаний говорят не об улучшении, а об ухудшении экономической ситуации. Даже по статистике самого Росстата грузоперевозки сырья снизились на 5,1%, стройматериалов – на 7,6%, зерна – на 8,1%, что тоже указывает на спад в производстве. Показатели выросли только в добывающем секторе (5,1%), а всей остальной экономике похвастаться нечем.

Каким образом увеличилось поступление налогов в бюджет, особенно понятно потребителям товаров и услуг: это произошло из-за роста цен, не заметить который невозможно. В новом году выросли НДС, акцизы, другие сборы, что сразу же отразилось на ценах, и сейчас потребительская инфляция в разы превосходит официальную (5,24% в годовом исчислении).

Налоги выросли, а производство – нет. Это значит, что рост налогов экономически не обоснован: отсутствие дополнительных доходов не позволяет наращивать поступления в бюджет. Но, тем не менее, это происходит, и, значит, деньги на уплату налогов приходится брать из оборотных средств, что ведёт к сокращению объёма производства и торговли.

А из-за этого в следующий раз налоги будут платиться в меньшем размере и правительству снова придётся придумывать, каким образом увеличить поступления в бюджет. И если оно снова усилит налоговое давление, ситуация просто повторится: налоговые требования будут расти, а налоговые сборы – уменьшаться. Так всегда бывает при необоснованном росте налогов: в первый раз этот приём срабатывает – сумма собранных налогов вырастает, но затем происходит откат на прежние цифры, а потом – ещё ниже.

Правительство либо не понимает этого, либо понимает, но у него нет выбора. Оно собирает деньги, потому что «надо», а зачем ему это «надо» – объясняет новыми майскими указами: на обновление инфраструктуры страны. Однако то, что экономика от этого разрушается, правительство не беспокоит, а это странно. Нормальное правительство не может позволить себе такого отношения к экономике. А раз позволяет, то значит, настоящая цель не в этом, ведь строить дороги в никуда не имеет смысла.

Логика такого поведения просматривается в том, чтобы за счёт всей страны обеспечить финансирование определенных компаний. Эти компании контролируют основные секторы экономики – энергетический, транспортный, строительство, добычу природных ресурсов. Из населения и стороннего бизнеса вытягивают деньги, чтобы пустить на обеспечение их текущей деятельности и продолжать получать от них доходы.

Ухудшение экономического положения этих компаний компенсируется средствами из бюджета, а интересы остальных участников рынка во внимание не принимаются. Точней, остальные при таком подходе – это конкуренты. Но «остальные» – это страна, а правительство – это часть государственного механизма для обеспечения её благополучия. Получается противоречиво.

Внешне это напоминает период сталинской индустриализации 30-х годов ХХ века. Сейчас это воспроизводится в облегчённом виде, и похоже на то, что прошлое служит образцом и оправданием: раз было можно тогда, то можно и сегодня.

В наше время повторяются и «экономические» шаги Сталина, и используется военная риторика, намекая на противостояние с Западом и необходимость укрепления армии, и фактически приносится в жертву население, так как сокращение социальных расходов уничтожает возможности для его выживания. Например, по сообщениям СМИ, в Ульяновской области с начала года смертность уже выросла в два раза. И вряд ли эта область единственная такая в стране: поскольку социальная сфера разрушается повсеместно, то и результаты должны быть такими везде.

Судя по происходящему, правящий слой пытается создать корпоративное государство. Вся страна по этой идее должна находиться под контролем нескольких корпораций, которые управляются сверху. Все население должно зависеть от корпораций и подчиняться им, а корпорации будут подчиняться правительству. Корпоративное государство должно обеспечить концентрацию ресурсов в одном месте, тем самым усилить себя, а затем напрячь свои силы для решения главных задач.

Сталин хотел захватить Европу – сегодняшняя власть вряд ли собирается это делать. Её задачи должны быть скромней. Например, наладить с Западом «равноправные» отношения. «Равноправие» должно заключаться в том, чтобы Запад не вмешивался во внутреннюю политику российского режима, и вёл с ним бизнес, игнорируя происходящее в стране.

Запад должен предоставить российским властям свои возможности, в первую очередь, технологические, благодаря чему правящий слой модернизирует российскую экономику и сможет существовать безбедно и беззаботно.

Правящий слой будет управлять Россией, как ему удобней, и поставлять Западу российские ресурсы и продукцию по взаимовыгодной цене, к взаимному удовольствию. Запад должен принять правящий слой России как равный себе и предоставить ему все атрибуты высокого статуса, подтверждающие это.

Российские власти должны иметь возможность защищать свои глобальные интересы, влиять на происходящие в мире процессы, а Западу следует с уважением относиться к этому, принимая требования России, как само собой разумеющиеся. И так далее.

Чем эти ожидания и надежды могут быть подкреплены? Ведь чтобы получить желаемое, нужно иметь какие-то аргументы: материальные, интеллектуальные, может быть, нечто уникальное или необходимое. Что из этого есть у российского правящего слоя? Только ядерный арсенал.

Достаточно ли этого?

Нет: угроза применения неубедительна, так как не оставляет российской стороне шансов достичь своих целей, а вместо этого почти до 100% увеличивает вероятность гибели правящего слоя.

Что ещё? Деньги, сырьё, газ? Тоже нет: ресурсы и так поставляются в Европу, и в этих поставках российская сторона заинтересована больше, чем Запад. А деньги в качестве глобального фактора уже играют на пользу Западу, поскольку уже находятся там или тратятся на продукцию западной экономики.

Получается, у российской власти нет аргументов, позволяющих решить свои задачи. А без них создание корпоративного государства бессмысленно, так как приведёт только к разрушению экономики страны со всеми вытекающими: у всех перед глазами свежий венесуэльский пример.

Челябинск, Сергей Ясинский

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