Трампология. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Экономист и историк Сергей Ясинский объясняет, как строятся отношения России и США.

«Хотя ситуация в отношениях между лидерами РФ и США довольно ясна, её острота продолжает сохраняться в оценках. И это выглядит уже явно искусственно: настойчиво сводить международную политику к отношениям двух лидеров, Путина и Трампа, искать какую-то конспирологию там, где пространство уже ярко освещено, теперь просто несерьёзно.

Трамп никакой не агент Путина, не работает на Россию, не боится никакого компромата на себя (даже если он есть), и работает исключительно в интересах США. Его склонность к Путину объясняется любыми другими причинами – политическими, экономическими – но обязательно рациональными и полезными для США. Он на самом деле действует как президент своей страны – пора бы уже это признать на второй половине его президентского срока.

Нападки на его позицию со стороны Демократической партии США имеют больше оснований для подозрения в защите интересов России американскими демократами (и конкретно Хиллари Клинтон), хотя бы потому, что поводы для этого подозрения давал уже Барак Обама. Но это тоже будет неверная идея, поскольку и в этом случае разумней предполагать попытки американских демократов использовать Россию и её руководство в своих политических целях. Ведь это политика! Здесь именно так всё и делается: все используют всех.

Но связь России и США имеет определённую историю, уже новейшего периода, которую желательно учитывать, чтобы не выдумывать конспирологических версий объяснения событий. Во время последних президентских выборов в Америке Россия, естественно, не впервые познакомилась с США, поэтому определённое отношение к кандидатам у руководства РФ уже имелось. И руководство РФ сделало свои ставки по наиболее рациональному варианту. И это было абсолютно верно, оправданно и логично. А именно: руководство РФ выбрало обоих кандидатов, и было готово работать с США по обоим вариантам – через социал-демократический канал, то есть через Демократическую партию и Обаму. Но также и через правых, то есть через Республиканскую партию. То есть в тогдашней перспективе выборов нового президента США Кремль принципиально устраивали оба кандидата: он был согласен добиваться своих целей и через Хиллари Клинтон, и через Трампа.

Наработки по первому варианту (Клинтон) у РФ были ещё со времён генсека Горбачёва. Ведь тогдашний, советский, план действий сначала исходил из необходимости сохранить (восстановить) экономические контакты с Западом, пострадавшие из-за действий СССР против Афганистана. Нужно было, маневрируя определённым образом, погасить негативное впечатление от введения войск (и заодно, кстати, от сбитого тогда корейского пассажирского самолёта), как-то заново подружиться с Западом, снять санкции, восстановить торговлю нефтегазом, вернуть политическую ситуацию к стабильности и продолжать «строить социализм».

Но тогда развитие ситуации пошло несколько по-другому, чем хотелось, и дальше, чем хотелось. И пришлось уже думать о сохранении стремительно гибнущего СССР – в каком-нибудь обновлённом виде – и даже это уже оказалось неосуществимым. Сам советский правящий слой, почувствовав изменения и увидев возможности для улучшения своей жизни, стал прилагать определённые усилия к уничтожению СССР (который идеологически мешал ему пользоваться огромной властью и материальными возможностями).

Ельцин получил поддержку части правящего слоя именно как таран, разрушавший прежнюю безнадёжно унылую жизнь и открывающий перед «золотой молодёжью» правящего слоя захватывающие перспективы роскошной жизни, не ограниченной не то что идеологией или законами, а – вообще ничем. Мечты об этом должны были вызывать наслаждение более сильное, чем любой наркотик, ориентировать определённым образом и побуждать к соответствующему поведению.

Именно эти представления и мечты обеспечили Ельцину победу в конфликте с Горбачёвым, а не демократические идеалы антисоветских сил. И именно из-за них Горбачёв в последний период своей власти должен был маневрировать и менять позицию СССР в международных отношениях: объявлять политику «нового мышления» и сближаться с западной социал-демократией, в том числе американской, создавая связи на перспективу.

Но тогда в США «у руля» были республиканцы – Рейган, потом Буш-старший – а демократический Клинтон достался только условно правому Ельцину (опять же нестыковка: правый – с левым). В Европе же в это время наибольший вес имела Великобритания и Маргарет Тэтчер, которая была яростным противником социализма и социал-демократии.

Поэтому контакты и договорённости с западными социалистами и демократами могли создаваться лишь на втором, третьем и так далее – уровнях. Что политически было проигрышно: на высшем уровне побеждала правая идеология, правое виденье ситуации, правые подходы к её развитию и преодолению возникших противоречий.

Правые европейцы навязывали Горбачёву свой вариант, который для него, как для коммуниста, был неприемлем. Он мог двигаться только в допустимом социал-демократическом направлении, но это не устраивало европейцев. И это давало дополнительные преимущества Ельцину и затем его команде, состоявшей из правых экономистов и политиков. И поэтому победил Ельцин, и Россия пошла по второму пути, то есть по правому, так сказать, «по Чубайсу».

Способ интеграции в западный истеблишмент «по Горбачёву» – через социалистическую идеологию, социал-демократов, социалистов, демократов, то есть разнообразные социалистически ориентированные партии Европы – тогда не сработал: не совпали фазы идеологического сосуществования государств. Наверняка, если бы в горбачёвский период в США президентом был Билл Клинтон, а сразу после него – Барак Обама, то всё получилось бы именно так, как хотел Горбачёв (и те, кто разделял его видение ситуации).

Обе стороны оказались бы чрезвычайно довольны друг другом, и дела у них были бы в полном ажуре: с одной стороны подобревшие коммунисты, перешедшие на социал-демократические позиции, а с другой стороны – близкие к социализму до степени смешения демократы из Демократической партии. Совет да любовь! Обе стороны могли бы извлечь огромные политические дивиденды, что понятно хотя бы из установившегося тогда восприятия Горбачёва в мире, и отношения к нему на уровне культового героя, приносящего долгожданный мир. Да и премия мира, выданная авансом Обаме, – явление из этого же ряда.

В принципе, глядя из сегодняшнего дня, можно думать, что горбачёвский вариант интеграции с Западом был довольно неплохим. Если предполагать неторопливый, плавный переход от тогдашнего, ещё недавно патологически агрессивного СССР, к новому, уже социал-демократическому, и продолжающему двигаться в сторону социального и правового государства, то, наверное, этот вариант развития выглядит предпочтительней того, что привёл к сегодняшнему положению. Хотя остаются вопросы, как реально это могло бы быть достигнуто – за счёт каких экономических возможностей. Но в любом случае у Горбачёва уже не было достаточной поддержки внутри страны, а извне могли разве что аплодировать его усилиям сохранить ситуацию мирной, но его социалистические устремления оказались за пределами внимания. Внутри же ставка была сделана на Ельцина.

Американцы, при демократе Билле Клинтоне и уже с Ельциным, пытались взаимодействовать с Россией в соответствии с той социал-демократической логикой, которую проводил в политике Горбачёв. Потому что горбачёвская логика интеграции советской элиты в западное общество была понятной и допустимой с точки зрения морали и политики. И Ельцин со стороны России тоже делал что-то такое – социал-демократическое, гуманистическое, правовое и т.п. – то есть не противоречил линии поведения, заданной Горбачёвым и поддерживаемой американцами.

Но уже республиканец Буш-младший столкнулся с совершенно другим отношением, другим подходом к политике, который (хотя и не сразу) начал осуществлять новый лидер России. Буш оказался совершенно не готов к таким переменам, и всё пытался разглядеть что-то в глазах Путина.

Горбачёв проложил русской элите ясную и понятную дорогу в цивилизацию. При Путине эта элита сначала пыталась по этой дороге идти, но победили криминальные наклонности. Бушу, видимо, было непонятно, для чего «эти русские» уничтожают себе все возможности для спокойной и безбедной жизни, сворачивая с прямого пути на кривую грязную тропинку и создавая себе непреодолимые проблемы в будущем. Ведь в цивилизацию их больше не пустят.

Следующий президент США, Обама, в оба свои срока изо всех сил пытался сохранить политические возможности для сотрудничества, образовавшиеся ещё при Билле Клинтоне, видимо, считая, в отличие от Буша, что не всё ещё потеряно. Но у него уже не было шансов: он имел дело с «русскими», которые в своих действиях больше «russian mafia», чем «russian state».

И тут всё просто: криминал жаден и нетерпелив, и притворяться добрым крокодилом Геной ему не хватило душевных сил. Ему нужно было действовать, как свойственно настоящему крокодилу, как требует крокодилье естество, и криминал именно так себя и проявил: скорей бежать, хватать и рвать добычу, пока другие не утащили.

Поэтому у Обамы с Россией «не срослось». Как и наоборот: Обама не помог российскому правящему слою с интеграцией на российских условиях (и не помог бы, даже если бы хотел). Соответственно, Кремль мог ожидать от Трампа более удобной для себя позиции. Мол, Обама-то социалист, с ним всё понятно, но Трамп ведь бизнесмен, капиталист, который, как сказано, за 300% прибыли мать родную удавит. С ним-то можно договориться! Но оказалось, нет. Не получилось, и теперь уже не получится.

Чего хотел от России Трамп, неизвестно».

Челябинск, Сергей Ясинский

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