Первый приоритет: ЧелГУ начал формировать списки на зачисление

В Челябинском государственном университете закончился прием заявлений от абитуриентов, желающих поступить на бюджетную форму обучения. Сейчас формируются рейтинговые списки для зачисления. Преимущество имеют те, кто предоставил в вуз оригиналы документов или выбрал ЧелГУ первым приоритетом.

Те, кто поставил ЧелГУ не на первое место, но хочет обучаться именно в этом вузе, могут изменить приоритет. Для этого нужно зайти в личный аккаунт на сайте Госуслуг и отредактировать заявление, изменив приоритет ЧелГУ на первый, а затем отнести оригинал аттестата в приемную комиссию. Сделать это необходимо до 14:00 3 августа. В эти же сроки должны уложиться и те, кто уже отдал Челябинскому госуниверситету первый приоритет, но по каким-то причинами до сих пор не предоставил в вуз оригинальные документы.

Напомним, ЧелГУ является системообразующим вузом по естественнонаучным и физико-математическим направлениям на Южном Урале, что подтверждается высокой долей подготовки по данным направлениям и лидерством по наукометрическим показателям. Индекс Хирша университета по публикациям в РИНЦ – 81 (это лучший результат среди 28 образовательных организаций высшего образования Челябинской области).

Сильна в университете и гуманитарная школа, предоставляющая широкий выбор востребованных в современном обществе специальностей. Уникальными для региона являются факультет Евразии и Востока, факультет фундаментальной медицины и факультет экологии.

На базе ЧелГУ реализуется проект по созданию Межвузовского кампуса международного уровня, объединяющий учебно-научный потенциал семи вузов региона. Университет проектирует 21 лабораторию этого кампуса по направлениям «Живые системы», «Физико-химия процессов и материалов» и «Интеллектуальное производство».

Университет уделяет большое внимание международному сотрудничеству. В числе его партнеров вузы и предприятия Китая, Индии, Ирана, Палестины, Азербайджана, Таджикистана, Кореи, Испании, Чехии, Словакии. Студенты обучаются в других странах по обмену и получают международные гранты и стипендии. Университет имеет крупнейший зарубежный филиал среди вузов РФ в Казахстане.

Студенты имеют возможность получить одновременно несколько дипломов, а также оформить к ним европейское приложение.

Можно в ЧелГУ обучаться и по различным военно-учетным специальностям: подготовка в военном учебном центре ведется на двух кафедрах – танковых войск и связи.

С особой заботой в университете относятся к студентам с ограниченными возможностями здоровья. Во всех корпусах университета создана безбарьерная архитектурная среда.

Стипендия

Студенты ЧелГУ получают самую высокую базовую стипендию в регионе – 2 тысячи рублей. Эта сумма может быть увеличена в 10 раз – все зависит от приложенных усилий.

Так, помимо базовой государственной академическая стипендии, университет предлагает:

– повышенную академическую стипендию – 10 тыс рублей;

– социальную стипендию – 4 тыс рублей;

– стипендию Ассоциации юристов – 1,5 тыс рублей;

– стипендию ЗСО – 15 тыс рублей

– ряд других стипендиальных программ.

Те, кто поступает на контрактной основе, могут получить скидку до 50% на оплату обучения.

Общежития

Еще один неоспоримый плюс для студентов – полная обеспеченность иногородних общежитиями. У ЧелГУ их четыре: все расположены в непосредственной близости к учебным корпусам, достаточно комфортны и безопасны (оборудована система входа по отпечатку пальца, а также ведется видеонаблюдение).

Еще два общежития гостиничного типа с номерами повышенной комфортности будут открыты в конце августа на территории межвузовского кампуса. Они оформлены в стиле лофт – современном дизайне, который понравится многим студентам. На первом этаже будут расположены магазины, аптеки и другие необходимые пункты, что сделает жизнь более комфортной. Комнаты общежития рассчитаны на двух человек, в каждой комнате есть свой санузел, а также вся необходимая мебель.

Фото Ильи Бархатова

Здоровье и отдых

В ЧелГУ уделяют большое внимание укреплению здоровья студентов, поддержанию и развитию их физической формы. В вузе реализуются программы по 15 видам спорта. Есть большой зал для спелеотуризма, мини-футбольное поле, хоккейная площадка, лыжероллерная трасса. Грядущей осенью откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Почти безграничные возможности оздоровления студентов и сотрудников вуза открывает единственный в регионе университетский санаторий-профилакторий. А летом преподаватели и студенты отдыхают на базе «Парус», расположенной в границах Ильменского заповедника.

Фото Стаса Кикосова

Трудоустройство

Чтобы отвечать вызовам современного рынка труда, в университете развивают проектное обучение, в рамках которого студенты получают профессиональные навыки, работая в реальных проектах конкретных предприятий. Вместе с экспертами крупных российских и международных компаний они решают практические задачи, разбирают деловые ситуации, кейсы. Например, студент-эколог в ходе подготовки курсовой работы разработал ботанический атлас и 3D-модель сибирского кедра, а студенты-айтишники разработали платформу для онлайн-общения в рабочем коллективе.

В университете создан собственный центр карьеры, в котором помогают студентам выбирать место прохождения практики, составлять резюме и подбирают подходящие вакансии. Студентов ЧелГУ работодатели разбирают практически на 2 – 3 курсе, так как многие приходят на практику и в дальнейшем пишут курсовую на основе полученного опыта.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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