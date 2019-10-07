Авиакомпании просят 30 млрд рублей из бюджета на сдерживание цен

Авиакомпании обратились за помощью к правительству, они просят единовременную поддержку в размере 23 млрд рублей, чтобы сдержать цены на билеты. Кроме того, перевозчики хотят снизить планку, при которой из казны компенсируется стоимость авиакеросина. Таким образом им удастся получить из бюджета еще около 9 млрд рублей. За полгода убыток отрасли составил почти 52 млрд рублей.

Свои предложения по недопущению роста стоимости авибилетов Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в кабмин на прошлой неделе, пишут «Известия». «Перевозчики просят снизить планку демпфера (компенсация из казны стоимости керосина) с 48,3 тысячи до 40 тысяч рублей за тонну –– установить ее на уровне декабря 2017 года, до начала резкого роста цен на авиатопливо», –– сообщил источник издания, знакомый с документом.

Операционные убытки авиакомпаний составили 51,9 млрд рублей за первые шесть месяцев 2019 года. За весь прошлый год этот показатель составил около 50 млрд рублей. При этом одна из самых затратных статей перевозчиков, составляющая порядка трети стоимости билета, –– авиатопливо. В прошлом году цены на авиакеросин выросли на 30%. Чтобы частично возместить прошлогодние потери, авиакомпании просят выделить единовременную финансовую помощь в 23 млрд рублей.

В Минтрансе поддержали оба предложения. По подсчетам министерства, стоимость авиабилетов за первые полгода 2019 года выросла на 7%. В целом за год они могут подорожать на 9-10% к прошлогодним показателям. «Минтранс считает правильным разделить эту сумму на три года и распределить деньги среди 34 крупнейших авиакомпаний, на которые приходится более 90% перевозок. В письме АЭВТ говорится, что деньги нужно выделить в этом году и направить всем авиакомпаниям, пропорционально потребленному топливу», – сообщил собеседник издания.

В свою очередь ФАС не видит оснований для финансовой поддержки перевозчиков из-за дорогого горючего. За девять месяцев текущего года цена авиакеросина выросла всего на 2,5-2,8% к аналогичному периоду 2018-го. Доля других расходов, включая обслуживание в аэропортах и фонд оплаты труда, в общей структуре затрат перевозчиков осталась прежней, пояснил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. По его мнению, необходимо обсуждать другие меры поддержки авиакомпания, например, субсидирование региональных рейсов и внутренних чартерных перелетов для развития туризма.

Главный эксперт института экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов также считает, что финансовые проблемы отрасли возникают не только из-за высоких цен на топливо. «Им неплохо было бы внедрить риск-менеджмент и не раздувать парк самолетов, ведь лизинговые платежи также закладываются в цену билета, то есть перекладываются на пассажира», – отметил эксперт.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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