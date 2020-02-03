Коронавирус нанесет удар по экономике России: потери грозят промышленности и туротрасли

Распространение коронавируса нового типа, вспышка которого зафиксирована в Китае, уже оказывает влияние на различные отрасли не только в КНР, но и других стран. По словам аналитиков, общих негативных последствий для экономики России не избежать. Основной удар придется по поставкам энергоресурсов, металлов, а также по лесной промышленности, автопрому и туристическому рынку. В то же время оптимистично на ситуацию смотрят производители удобрений и лекарств.

Товарооборот между Россией и Китаем в 2019 году, по данным ФТС, составил 109 млрд долларов. Из-за вспышки коронавируса он может сократиться на 2-4%, пишут «Известия». По подсчетам аналитиков, если вирус купируют в ближайшие недели или месяц, а рост числа заболевших за сутки замедлится с нынешних 25 до 10%, то давление на экономику России составит 0,02-0,1%. Продолжение эпидемии в ближайшие два месяца замедлит темпы роста ВВП в I квартале от 0,2-0,4% до 0,8-1%. В целом если вспышку удастся взять под контроль за две недели, то потери российской экономики не превысят 0,2% в I квартале. Такие показатели укладываются в рамки обычной сезонности, когда заболеваемость ОРВИ приводит к аналогичному показателю сокращения ВВП.

Наибольшее влияние ситуация с коронавирусом может оказать на авиаотрасль. Авиакомпании прекращают выполнение рейсов в Китай. Чартерные перевозчики приступили к вывозу туристов с острова Хайнан. При этом авиакомпании вынуждены возвращать деньги, потраченные на билеты, без штрафных санкций, и они продолжат отменять полеты из-за риска попасть под карантин в иностранном порту, что приведет к еще большим убыткам. Им выгоднее отказаться от «опасных» рейсов, так как вынужденный простой обойдется им в 400-800 тысяч долларов в день. По прогнозам аналитиков, вынужденное ограничение авиасообщения и отмена чартеров может сократить выручку перевозчиков примерно на 5-10%.

Кроме того, распространение коронавируса сказывается на турпотоке китайских путешественников. Представитель Минэкономразвития, ссылаясь на расчеты Ростуризма, сообщил, что туркомпании в РФ могут потерять на выездном туризме около 438 миллионов рублей, пишет газета «Ведомости».

Власти КНР ранее дали рекомендации о прекращении продаж туров внутри страны и за рубеж. Ограничение бессрочное – до нормализации ситуации, поэтому отечественная туристическая отрасль может понести немалые потери, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. По оценкам туроператоров, потери отрасли оцениваются в сумму до 100 млн долларов.

Если запрет на въезд туристов из КНР будет сохраняться и летом, в высокий сезон, отрасль может потерять уже не менее 1,2 млрд долларов. Особенно сложно придется отелям, 80-90% гостей которых составляют китайские туристы. В такой ситуации гостиницы могут прибегнуть к демпингу, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Вадим Прасов.

Китайская провинция Хубэй, где расположен эпицентр распространения коронавируса город Ухань, является одним из промышленных центров. Регионы, затронутые эпидемий, потребляют более 60% электроэнергии Китая, пишет «Коммерсант». Ограничение производства там окажет влияние на рынок энергоресурсов, в первую очередь нефти. Крупнейший российский поставщик «Роснефть» 40% продукции экспортирует в Китай. Согласно годовому отчету компании, в 2018 году она отправила около 38 млн тонн нефти в КНР по трубе и еще 12 млн тонн – через порты Козьмино и Де-Кастри.

Нефтяники неохотно комментируют сложившуюся ситуацию, но в Минэнерго РФ уже признают риск снижения спроса. Министр энергетики Александр Новак ранее заявил, что из-за эпидемии может быть перенесена на более ранний срок назначенная на 6 марта встреча участников соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, на которой планируется обсуждать продление сделки.

В Фонде национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) отметили, что риски негативного воздействия эпидемии на промышленный и экономический рост в КНР сохраняются, что может негативно отразиться и на спросе на газ. Осложниться может и продажа газа в Европу: цена трубопроводного сырья привязана к стоимости нефти, которая «сильно упала» (марка Brent за январь подешевела на 12%.) Цены на СПГ также частично привязаны к стоимости нефти.

Точку зрения энергетиков разделяют и металлурги, также зависящие от спроса в Китае. КНР производит и потребляет около 50-60% мирового объема черных и цветных металлов, причем в провинциях, затронутых эпидемией, находится около 90% мощностей страны по выплавке меди, около 60% сталеплавильных производств и 65% НПЗ. «Ситуация достаточно тяжелая. В зависимости от того, какие будут масштабы, она может оказать влияние на экономику Китая как ключевого производителя и потребителя стали и по цепочке – дальше», – сказал в конце января CFO «Северстали» Алексей Куличенко.

Уже сейчас наблюдается падение стоимости железной руды в Сингапуре. Цена меди в последние десять дней продемонстрировала худшую динамику с 1986 года. Впрочем, эксперты допускают, что речь может идти о чисто психологическом давлении: ряд независимых аналитических агентств и глобальных инвестиционных домов не видят перебоев в работе китайских мощностей по выплавке стали, меди, алюминия и цинка.

Еще одна отрасль, ощутившая на себе негативное воздействие от вспышки коронавируса, – лесная промышленность. Китай – главный рынок для целлюлозы и пиломатериалов, также туда направляются 10% от общего объема лесозаготовки в РФ. «В третьем и четвертом квартале 2019 года торговые войны с США уже привели к снижению темпов роста экономики КНР, что стало причиной падения на 25-36% цен на базовые лесоматериалы в Китае и по всему миру»,– отмечает вице-президент Российского союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Николай Иванов. Решение о продлении новогодних каникул из-за эпидемии влечет снижение деловой активности и, как следствие, снижение спроса.

Эпидемия создает риски для России не только как поставщика, но и как импортера. В частности, речь идет об отечественном автопроме, который получает из Китая много комплектующих. Российские автоконцерны очень надеются на нормализацию ситуации до марта. В противном случае им придется корректировать модельный ряд, вести «превентивную работу» с поставщиками и искать альтернативы. По словам экспертов, «моментальных угроз» российскому автопрому нет. Есть надежда, что ситуация с вирусом разрешится быстрее, чем концерны найдут альтернативных поставщиков по высокотехнологичным и сложным компонентам.

Тем временем, производители удобрений считают, что эпидемия откроет для них новые возможности. Рынок рискует потерять более 1 млн тонн фосфатных удобрений, производимых в Китае, что создаст определенный дефицит, поддержит цены и может увеличить доходы российских химиков.

Выиграть на фоне распространения коронавируса может и фармацевтическая отрасль. В российских аптеках уже вырос спрос на защитные маски и противовирусные препараты – начиная с середины января наблюдают рост продаж лекарств в этой категории на 80%. При этом значительного повышения цен, скорее всего, не произойдет, говорят аналитики, так как аптеки борются за потребителя и понимают, что он может уйти к конкурентам за более дешевым препаратом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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