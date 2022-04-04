Эксперты посчитали, как сильно Россия зависит от импорта из поддержавших санкции стран

В продуктовой рознице доля зарубежных товаров составляет почти четверть. За последние 10 лет этот показатель снизился на треть. Тем временем, в непродуктовом ретейле ситуация практически не поменялась – доля импорта превышает 50%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные аналитической службой международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.

«За последние десять лет зависимость продуктового ретейла от зарубежных товаров снизилась на треть – с 34% в 2012 году до 24% в 2021», – говорится в исследовании. Аналитики использовали данные Росстата по балансам товарных ресурсов розничной торговли, статистику предприятий оптовой торговли и данные ФТС по структуре импорта продовольственных товаров.

Среди категорий товаров наибольшая доля импорта наблюдается в сырах – 32,5% в общих товарных ресурсах в натуральном выражении, животных (29,5%) и растительных маслах (17%), говядине и субпродуктах (27,6%). Велико значение иностранных поставщиков во фруктах и орехах (17% в товарной структуре импорта продовольствия в стоимостном выражении), напитках, включая алкогольные (9,9%), молочной продукции, яйцах и меде (8,7%), семенах и плодах (6,9%).

Незначительна доля импорта наблюдается в свинине (около 0-0,2%), муке (1,1%), крупах (1,1%), колбасной продукции (1,3%), мясе птицы (4,7%) и в целом в мясной продукции (5,6%), кроме говядины.

Основными поставщиками продовольствия в Россию являются Белоруссия (13,5% в 2021 году в стоимостном выражении, в первую очередь мясная и молочная продукция) и Турция (5,5%, в основном фрукты и овощи), а также Бразилия (4,7%), Эквадор (4,3%) и Китай (4,2%). На страны СНГ в целом приходится 20,6% импортных поставок, на страны Евросоюза – 22,4%, а на все государства, поддержавшие санкции против России, 28,7%, отмечается в исследовании.

Что касается непродуктовых товаров, то здесь РФ зависит от импорта гораздо больше. «Если за последние 10 лет зависимость продуктовой розницы от импорта сократилась на треть, то ситуация в непродовольственном ретейле практически не поменялась – в нем доля импорта превышает половину», – говорит член совета директоров Finexpertiza Агван Микаелян. По многим важнейшим потребительским товарам (одежда и обувь, лекарства, электроника) эта доля составляет две трети и выше.

Москва, Зоя Осколкова

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