Нужны годы, чтобы приучить людей сдавать одежду, а не выбрасывать ее: в России возник дефицит текстиля для переработки

Российские переработчики текстиля остались почти без сырья. Дело в том, что импорт вторичного текстиля из Европы прекратился из-за антироссийских санкций. Чтобы нарастить сбор в России, понадобится не менее двух лет. Россияне больше предпочитают выкидывать старые вещи на свалку, чем сдавать их на переработку.

Российские предприятия в мае перестали завозить импортное сырье, на которое приходилось 73% объема, необходимого для их работы. Об этом рассказали в «Лаут Ресайклинг» – компания перерабатывала до 700 т текстиля в месяц, что составляет около 40% рынка, пишет РБК. Информацию подтвердили в пресс-службе куратора отрасли по обращению с отходами «Российского экологического оператора» (РЭО).

Текстиль в России перерабатывается в два типа новых материалов: обтирочную ветошь и регенерированное волокно. Обтирочную ветошь используют на производствах, чтобы, например, вытирать машинное масло со станков. Ее ежегодно на миллионы рублей покупают РЖД, «Росатом» и различные заводы. Для производства ветоши нужно сырье из хлопка, так как хлопок хорошо впитывает влагу. Регенеративное волокно получается из шерстяных, хлопковых и синтетических тканей. Его используют для шумоизоляции, производства утеплителя, набивки для матрасов и подушек.

Мощности по переработке вторичного текстиля в России составляют чуть более 25 тысячи тонн в год. По данным РЭО, в 2021 году в стране переработали чуть больше 20,1 тысячи тонн. Из них 14,7 тысячи тонн приходилось на импорт. Помимо российских компаний самый большой объем старой одежды в России собирала сеть H&M, насчитывавшая 160 магазинов. Но в марте этот шведский ретейлер объявил о приостановке работы. Вместе с тем, Евросоюз ввел санкции, которые запретили проезд российского и белорусского автотранспорта по территории ЕС. В результате переработчикам стало невыгодно завозить импортное сырье. Его доставка из Европы подорожала в семь-восемь раз.

Пока дефицит восполнить не удается, а цены на российский вторичный текстиль выросли втрое. Ежегодно в России образуется 962 тысячи тонн текстильных отходов, в основном они оказываются на свалке, потому что в стране нет налаженного сбора и переработки текстиля. Предприятия не могут перерабатывать сырье с мусорных полигонов: оно настолько загрязнено, что не может быть использовано повторно. Тогда как сырье из Европы было не только лучшего качества, но еще и рассортировано по категориям в зависимости от содержания хлопка или синтетики.

По мнению переработчиков, на запуск системы сбора текстиля с учетом мер господдержки может уйти до двух лет. А на то, чтобы приучить людей сдавать одежду, а не выбрасывать ее, понадобятся годы.

Москва, Зоя Осколкова

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