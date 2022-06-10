Путч, нефть и новые границы: почему в России случаются кризисы

В России начался очередной виток «новой экономической реальности» – в шестой раз за недолгую историю страны после распада СССР. «Новый День» вспоминает, в чем причины предыдущих кризисов, как долго они длились и почему закончились.

1991: от краха плановой экономики к проблемам экономики рыночной

Этот экономический кризис начался еще в СССР, Россия как отдельное от Союза государство появилась как раз к его концу, но последствия ощущались еще долго. Предпосылки этого кризиса появились задолго до перестройки, еще в эпоху застоя. Плановая экономика оказалась нежизнеспособной: производительность труда была низкой, госрасходы (в том числе на вооружение и на помощь другим странам) были высокими, многие товары были в дефиците, Горбачев объявил реформы, но рухнули цены на нефть. Советский Союз начал разваливаться, в августе 1991 года произошел путч, а 26 декабря 1991 года СССР официально прекратил свое существование. Россия началась с экономического кризиса, подкрепленного кризисом политическим. Дальнейшие события запомнили все, кто застал «лихие девяностые»: гиперинфляция, приватизация, залоговые аукционы, обвал рубля, безработица, невыплата зарплат, рэкет. Экономика начала восстанавливаться к 1995 году, правда, большинству людей до комфортной или хотя бы относительно сытой жизни было далеко.

1998: девальвации не будет. Твердо и четко!

Восстановиться экономика молодого в текущих границах государства так и не смогла. 1998 год стал годом одного из самых тяжелых кризисов в России. Это уже была рыночная экономика, на которую влияли международные события. В 1997 году случился кризис в странах Юго-Восточной Азии, затем – обвал цен на нефть. В России к тому моменту цены относительно стабилизировались, но промышленность не развивалась, чтобы снизить инфляцию, Центробанк искусственно поддерживал завышенный курс рубля, государство активно брало займы через выпуск ОФЗ, их продавали в том числе иностранцам и под высокие проценты. Деньги, полученные государством по новым облигациям, шли на покрытие старых долгов, а прибыль с ОФЗ утекала за рубеж, а не вкладывалась в свою экономику. 14 августа 1998 года президент Борис Ельцин сказал знаменитое: «Девальвации не будет. Твердо и четко!». Спустя три дня случился дефолт. Впервые в мире государство объявило дефолт по внутреннему долгу в национальной валюте.

Рубль обвалился – за полгода с 6 до 21 рубля за доллар, перестали выдаваться вклады, рухнули несколько крупных банков, случился взрывной рост цен, по итогам года инфляция подскочила с 11 до 84,5%. Все, что люди чудом смогли уберечь в начале 90-х, они потеряли в конце десятилетия.

Но у этого кризиса оказались и положительные моменты. Населению было очень тяжело, но из-за низкого курса рубля, с одной стороны, отечественная продукция смогла конкурировать с зарубежной, с другой – зарубежную купить было почти нереально. Начала развиваться промышленность. Повысилась собираемость налогов. Сократился госдолг.

2008: Великая рецессия в мире и конфликт в Грузии

Начало 2000-х под руководством нового президента выдалось экономически успешным, эти годы даже называют тучными. Все складывалось удачно: экономика восстанавливалась, стоимость нефти была высокой. Но назревал мировой финансовый кризис, который назвали Великой рецессией. В 2007 году в США начался ипотечный кризис, в сентябре 2008 года крупнейший мировой банк Lehman Brothers заявил о банкротстве, проблемы Америки вышли за пределы страны и распространились на весь мир. До рекордных уровней поднялась инфляция в мире, банки многих стран рекордно сократили кредитование. Параллельно обострилась ситуация на Ближнем Востоке. Цены на энергоресурсы пошли вниз, что не могло не сказаться на экономике России. Но у нас кризис имел свои особенности.

Инвесторы по всему миру были в напряжении, Россия не могла рассчитывать на серьезные вложения, и на этом фоне случился грузино-южноосетинский конфликт. Денег стало еще меньше, инфляция еще выше. К тому же наступил спад в промышленности и рост безработицы. Но была запущена антикризисная программа, в 2010 году Всемирный банк сообщил, что потери экономики России оказались меньше ожидаемых. Вместе с этим выросло число занятых в госсекторе, сократился частный бизнес в пользу бизнеса, связанного с государством.

2014: зато Крым – наш!

Восстановление после мирового кризиса длилось примерно до 2010 года. Но жить спокойно долго не пришлось. Российская экономика сильно завязана на цены на нефть, которые начали падать – стоимость барреля снизилась в три раза. А в 2014 году произошло присоединение Крыма. Западные страны начали вводить санкции, российским банкам перекрыли зарубежные инвестиции. В ответ Россия ввела продуктовое эмбарго. Предприятия искали новых партнеров (или новые дороги к старым партнерам), а население узнало о существовании белорусских креветок. Как и в другие кризисы, усилилась инфляция, очень сильно росли цены на все зарубежное – как оказалось, исключительно своей продукции на полках не очень много. Рубль падал, в соцсетях делились фотографиями доллара по 100. Бедствие переживала туристическая отрасль (как окажется потом, это была лишь легкая встряска). Во многих регионах «бонусом» ко всем этим событиям стали «майские указы», подписанные двумя годами ранее, – их реализация требовала серьезных расходов. К примеру, в Свердловской области в 2013 году был кризисный бюджет, конечно, с наступлением 2014-го легче не стало.

2020: коронавирус и отрицательные цены на нефть

К 2020 году россияне привыкли к отсутствию хамона, широкому ассортименту отечественных сыров и тому, что доллар по 30 остался далеко в прошлом. Но из-за коронавируса начался очередной общемировой кризис. Практически все страны ввели режим изоляции, производства останавливались. В марте Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о ценах на нефть, энергоресурсы начали падать в цене. В апреле майские фьючерсы на нефть американского сорта WTI ушли в минус – то есть фактически продавец должен был доплачивать покупателю. Фондовый рынок обрушился. В России начались нерабочие дни неопределенной продолжительности. Люди теряли работу, особенно занятые в торговле, гостинично-ресторанном бизнесе и туризме. И главное, никто не понимал, когда все это кончится: ни сотрудники, ни работодатели, ни чиновники, постоянно переподписывающие указы о продлении ковидных ограничений.

К пандемии в итоге привыкли быстрее, чем она закончилась. В России, стоит отметить, все заработало быстрее, чем во многих европейских странах, – впрочем, даже в официальные нерабочие дни многие работали, и на это власти часто закрывали глаза.

2022: новая экономическая спецоперация

В России пандемийный кризис плавно перетек в «новую экономическую реальность». События на Украине сказались на экономике: вводятся санкции, из страны уходят многие зарубежные компании – одни, демонстрируя осуждение, другие – из-за проблем с логистикой. Встают автозаводы, замораживаются ценные бумаги на бирже, появляется три курса доллара: биржевой, реальный банковский и курс на черном рынке, но все равно обналичить валюту сложно. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорит, что во II-III квартале страна войдет «в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса» (этот период вообще богат на филологические новеллы).

Россия ведет длинный список недружественных стран, надеется на тесное партнерство с азиатскими государствами и изучает опыт Ирана, который давно живет под тотальными санкциями. Вероятно, текущая экономическая ситуация будет длиться долго.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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