Жизнь с третьесортными технологиями или поиск новых ниш: как изменилась экономика с 24 февраля

Прошло полгода с начала событий на Украине, за которыми последовали санкции со стороны западных стран. Реакция сразу же была жесткой, по некоторым оценкам, меры против России были даже серьезнее, чем ранее вводились в отношении КНДР и Ирана. В феврале делались прогнозы относительно перспектив экономики. По просьбе «Нового Дня» эксперты сравнили настоящую ситуацию с ожиданиями.

Экономист Константин Селянин считает, что особого повода для оптимизма нет, но и апокалиптичного разрушения экономики не произошло. «Санкций оказалось больше, чем кто бы то ни было мог представить. Заморозка валютных резервов России – мера беспрецедентная, которую мало кто ожидал. Намерение отказаться от российского газа – очень тяжелые санкции. И такие меры, наверное, не были очевидны в конце февраля. С другой стороны, действия нашего Центрального банка оказались грамотными, эффективными, не произошло коллапса на валютном рынке, не произошло обрушения рубля. Санкции очень тяжелые, будут действовать удушающе многие годы, но тем не менее. Ожидали, что ВВП может упасть до 20%, сейчас оценки – 4,6% от Центробанка, западные эксперты оценивают на этом же уровне, может, чуть выше», – считает аналитик. Он отметил, что ожидания не оправдались с обеих сторон – Россия не ожидала таких жестких мер, но и ожидания от экспортных санкций для тех, кто их вводил, не оправдались. Экспорт газа, нефти и угля снизился, но из-за роста цен на сырье Россия получает чуть ли не больше.

Тем не менее проблемы в экономике заметили все, цены выросли, жизнь стала дороже. Санкции сохранятся на долгие годы, а обходных путей не так уж и много. Селянин напомнил, что Китай очень осторожно работает с Россией, боясь вторичных санкций. Крупные китайские компании покинули страну по-тихому, «не хлопая дверями», UnionPay не пожелала стать заменой Visa и MasterCard.

«Пока тот путь, по которому Россия пошла, – это такое «импортозамещение» в кавычках, замещение одного импорта другим импортом. Есть попытки собственного производства, но не слишком удачные. Производство автомобиля без подушек безопасности, без ABS – это попытка замещения красной икры хлебом, есть можно, но вкус другой. В этом направлении идет наша экономика. Пусть сложный и спорный, мне кажется, ничего не мешало развивать импортозамещение до всех этих событий, наоборот, сделать было легче: технологии можно было заимствовать, адаптировать, покупать, нежели пытаться с нуля поднять свои отрасли в промышленности, например, как в микроэлектронике, которая критически важна для других отраслей, но которой нет в России», – отметил Константин Селянин.

Финансовый аналитик Виталий Калугин куда более пессимистичен в своих оценках. Он прогнозирует стагнацию в экономике минимум на десятилетие и жизнь в «заморозке», под санкциями, на 30-40 лет. Все меры, которые могли бы быть, по его мнению, были введены, и успешно – кроме разве что отключения от SWIFT всех банков. При этом аналитик отмечает: не надо ждать мгновенного действия санкций, это будет в долгосрочной перспективе. «Экономика безусловно упала, на 6-7%. Но проблема в том, что следующие 7-10 лет мы не будем расти практически вообще. Нас заморозили как Иран в свое время. Нас отключают от мировой финансовой, мировой товарной системы. Экономика инерционная, за три месяца ничего не делается. Это как в Советском Союзе – Рейган объявил санкции, а реально нашу экономику они подкосили через 10 лет», – прокомментировал Калугин. Ждать, что в таких условиях страна займется развитием производства и будет снижать свою зависимость от экспорта энергоносителей, не стоит – нет ресурсов. Участь России, по его мнению, останется прежней – сырьевой придаток того блока, с которым получится наладить отношения.

«Любое массовое производство опирается на три вещи: на деньги, на технологии и на людей. Если деньги мы еще худо-бедно можем напечатать, то технологии нам оказались недоступны. И те, кто надеются на Китай, они, скажем так, фантазеры. Технологии нам будут поставлять третьесортные, это будет долго и дорого. Ну и наконец, нет людей. У нас демографический кризис. На предприятиях некому будет работать. У нас просто нет столько людей, чтобы поднять экономику. 145 миллионов – это не та экономика, которая может развиваться как Китай. По многим оценкам, у нас даже не 145, а 141 млн человек, из них порядка 10 миллионов – мигранты. Наша ситуация – это стагнация, рост на 1% следующие 10 лет. А вообще в этой парадигме, как Иран, мы будем жить лет 30-40», – заключил аналитик.

Директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова отметила, что пока экономика и социальная сфера довольно устойчива, уровень безработицы относительно низкий, а в некоторых сферах даже снижается, так как импортозамещение требует кадров. Предприятия пытаются перестроить каналы поставки, логистику. Государство помогает населению – малообеспеченным и семьям с детьми. Однако негативные последствия население все же испытывает. «Уровень потребительской инфляции с февраля существенно вырос, реальные доходы, реальная зарплата населения снизились. Не критически, но тем не менее снижение на 6-7% для людей ощутимо. Есть вопросы, а что же будет дальше? Люди находятся в состоянии неопределенности. Люди активно смотрят вакансии. По официальным данным этого не видно, уровень безработицы не возрос, но если смотреть сайты поиска работы, например hh.ru, то видно, что количество заявок растет большими темпами, чем количество вакансий. Это сигнал о том, что экономика

перестраивается».

По мнению ученого, никаких резких провалов в экономике не будет, нынешняя ситуация продлится не более двух лет и поможет перестроить экономику, снизить долю нефтегаза в ВВП в пользу других секторов экономики. «Каких-то резких кризисных ситуаций не будет, пойдет некоторое плавное снижение доходов. На мой взгляд, это будет продолжаться полтора-два года, пока мы не перестроим экономику и не нащупаем те уникальные ниши, которые позволят нашей экономике снова начать расти. Внутренние потребности в энергоресурсах не будут на таком же уровне, как для внешнего рынка, начнется перенастройка в сторону других отраслей. В том числе, очень надеюсь, в машиностроение, строительство. Наступает такое время, когда инфраструктурные, дорожные, транспортные проекты надо реализовывать. Это же активизирует спрос на продукцию, которая уже не будет в прежних объемах идти на экспорт: металлы, металлопродукция, стройматериалы, опять же, энергоресурсы», – добавила Лаврикова.

Директор Института финансов и права УрГЭУ, доктор экономических наук, профессор Максим Марамыгин отметил, что не все его опасения о последствиях санкций оправдались. «Если честно, прогнозы по экономическому давлению и проблемам у меня были более мрачные. Я прекрасно понимаю, что целый ряд негативных последствий только-только подходят, потому что все-таки полгода мы жили в том числе на старых запасах, которые сейчас начали истощаться. У многих западных компаний здесь были «дочки», под этих «дочек» завозились комплектующие, которые сейчас заканчиваются. Но компании перестраиваются. Например, те же пластиковые окна. Фурнитура в львиной своей доле привозная. Но уже целый ряд производителей делают окна полностью с российской фурнитурой, она не очень качественная пока, год все равно пройдет, пока более или менее качественный вариант появится. Но ниша будет занята. С другой стороны, как выяснилось, по целому ряду направлений готовились и создавали запасы и создавали альтернативные варианты снабжения и логистики. Валютный рынок сумели буквально в несколько дней перестроить. Да, с долларом сейчас сложно, но если бы не были предприняты меры, в каком бы состоянии сейчас был бы валютный рынок? Это действительно были бы сотни рублей за доллар. Сумели сбить, психологического давления уже нет, и на сегодняшний день реально купить по 65-68 рублей. Целый ряд банков наладили поставку наличных – даже на екатеринбургский рынок, я не говорю даже про столичный», – отметил Марамыгин.

По его мнению, один из главных факторов – грамотное, эффективное управление, которое хоть и идет пока в ручном режиме, но хорошо зарекомендовало себя в кризис. «С волками жить – по-волчьи выть. Вспомните, когда западные компании начали одна за другой с помпой объявлять, что они уходят, что последовало? Ну раз уходите, имущество будет национализировано. Реакция была сразу: «Мы еще подумаем, мы еще поделаем». Темпы ухода снизились, компании стали искать обходные маневры. А мы выиграли время для перестройки системы. Решение некрасивое, но и ситуация нестандартная», – проиллюстрировал экономист. В то же время он отметил, что надо дать большую свободу малому бизнесу: «Это та сфера, которая все сделает сама. Просто не мешайте людям и дайте им свободу».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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