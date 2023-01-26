Рост продаж обеспечила инфляция: россияне стали меньше покупать товаров повседневного спроса

В 2022 году спрос на товары повседневной необходимости упал. Рост продаж был обеспечен лишь высокой инфляцией, в реальности люди стали покупать меньше, чем в кризисные 2014-2015 годы. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании NielsenIQ.

Номинальный рост рынка FMCG-товаров (Fast-Moving Consumer Good – товаров повседневного спроса) год к году составил 13,6%. По подсчетам аналитиков, продажи росли преимущественно за счет увеличения цен – вклад инфляции составил 17%. При этом вклад реального потребления был отрицательным и составил -3,4%, пишет РБК.

Это самый низкий показатель за последние восемь лет. Так в 2015 году продажи в натуральном выражении снизились на 1,5%, а вклад инфляции составил 14,1%, за счет этого номинальный рост рынка год к году составил 12,5%. За прошедшие восемь лет только в 2018 году – в год проведения чемпионата мира по футболу в России – вклад реального спроса в рост оборота рынка был выше, чем влияние инфляции.

В первую очередь снижение продаж связано с падением доходов граждан. В 2022 году реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) снижались три квартала подряд и в июле-сентябре ускорили падение до 3,4% год к году, свидетельствуют данные Росстата.

«Тренд на снижение объемов продаж наблюдается на протяжении 11 месяцев 2022 года – за исключением марта, во время которого произошел ажиотажный всплеск на фоне новостей об уходе ряда зарубежных брендов FMCG», – пояснил директор по работе с ретейлерами NielsenIQ Константин Локтев.

В то время как иностранные бренды один за другим покидали российский рынок, россияне делали запасы продовольствия с длительными сроками хранения, а также непродовольственных товаров повседневного спроса, техники и электроники. В результате ажиотажный спрос сменился снижением трат на эти товары.

Москва, Зоя Осколкова

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