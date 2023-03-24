Россия получила с должников в четыре раза меньше запланированного из-за санкций

Доходы от госкредитов, предоставленных Россией другим странам, оказались значительно ниже запланированных. Вместо ожидаемых 48,7 млрд рублей удалось получить 11 млрд. Основная причина – экономические ограничения, введенные Западом.

В 2022 году проценты по государственным кредитам, предоставленным Россией правительствам иностранных государств и их юридическим лицам, составили менее четверти от запланированного уровня, сообщает РБК. Снижение доходов по таким ссудам наблюдается не первый год: в 2021 году процентный доход России по госзаймам составлял чуть более 52 млрд рублей, а в 2020-м – более 64 млрд.

По данным Минфина, непоступление платежей от иностранных заемщиков связано с введенными санкционными ограничениями. В частности, США запретили осуществлять операции с ЦБ РФ, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ). Аналогичную меру по ограничению транзакций с Банком России оформил Евросоюз. Кроме того, под санкции попал ВЭБ.РФ, который выступал агентом по таким платежам от иностранных государств.

Впрочем, российские власти ожидали снижения дохода по госкредитам. Так в 2022 году была спрогнозирована сумма в 9,7 млрд рублей. В 2023 году ожидается рост этих поступлений до 40,3 млрд рублей, благодаря новому механизму уступки прав требований по долговым обязательствам.

Тем временем, в текущем году по состоянию на 21 марта Россией получено 0,3 млрд рублей процентного дохода по долгам зарубежных стран и компаний-заемщиков, говорится на портале «Электронный бюджет». Об основном долге информации нет, так как Минфин перестал публиковать данные об источниках финансирования дефицита бюджета.

По данным Всемирного банка на конец 2021 года, крупнейшими должниками России по двусторонним кредитам были Белоруссия (около $8,5 млрд), Бангладеш (около $4,4 млрд), Индия ($3,3 млрд), Вьетнам ($1,5 млрд) и Йемен (около $1,2 млрд); в этой же статистике по итогам 2020 года также фигурировала Венесуэла (около $3,1 млрд).

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»