Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России

Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из российских финансовых структур, которые попали под санкции. Об этом пишет газета «Известия».

Речь идет об Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China. Эти банки занимают первое, второе и четвертое места по величине активов в КНР. При этом уведомления о прекращении транзакций кредитные организации начали рассылать с начала января, но предпосылки к этой проблеме начались еще в декабре прошлого года, когда вступил в силу 12-й пакет антироссийских санкций.

Наиболее проблемная система для проведения платежей с Китаем – это SWIFT. Но сложности возникают и с российской СПФС, и с китайской CIPS. Отдельные финансовые организации Китая начали блокировать любые транзакции из РФ.

На банки по всему миру оказывает давление Управление по контролю зарубежных активов (OFAC) Федерального казначейства США. Вашингтон последовательно проводит с финансовыми организациями разъяснительную работу и делает строгие предупреждения о нежелательности сотрудничества с российскими клиентами.

Тем временем, операции с неподсанкционными банками пока идут. В РФ есть много финансовых организаций, которые не попали под ограничительные меры. И они до сих пор проводят расчеты с Китаем.

Кроме того, некоторые крупные российские банки открыли свои представительства в КНР, это значительно облегчает отправку платежей. Еще одним важным инструментом, по мнению экспертов, может стать развитие национальных цифровых валют, в частности цифрового рубля.

Москва, Зоя Осколкова

