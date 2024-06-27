Евросоюз разрешил разблокировать часть зависших переводов из России

Отправителям денег из России в Евросоюз разрешили разблокировать переводы, но только в том случае, если транзакции совершались неподсанкционными лицами или в адрес «бенефициаров» в ЕС. Об этом пишет РБК.

Механизм разблокировки зависших денежных переводов заработал, благодаря внесению поправок в регламент Совета ЕС №269/2014, на основе которого происходила заморозка средств. По общему правилу финансовые организации Евросоюза обязаны блокировать переводы с вовлечением российских подсанкционных банков.

По словам экспертов, после февраля 2022 года и ввода ограничений против российской финансовой системы число таких блокировок выросло многократно, однако точную оценку заблокированных средств в результате трансграничных переводов назвать сложно. Например, с заморозкой операций могли столкнуться российские лица при попытке перевести деньги за границу, провести международные платежи за товары и услуги, оплатить кредит в иностранном банке и так далее.

Согласно нововведению, теперь государства ЕС могут «на условиях, которые сочтут целесообразными», снять блокировку с зависшего платежа, если операция была заморожена из-за наличия в цепочке посредников банка под санкциями. При этом должно быть соблюдено два условия: отправитель и получатель средств не находятся под санкциями Евросоюза, а также перевод осуществлен с использованием счетов в несанкционных банках, а подсанкционный банк – только посредник. Кроме того, сама банковская операция не должна нарушать общий регламент Совета ЕС, на основании которого произошла блокировка.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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