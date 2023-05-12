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Пятница, 12 мая 2023, 13:22 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: как утверждали герб и флаг

Факт 104. Первый официальный герб Екатеринбурга был утвержден Екатериной II 17 июля 1783 года. Он состоял из двух частей: в верхней на красном фоне был Пермский герб, снизу, на зеленом, – плавильная печь и шахта. Использовать только нижнюю часть начали в годы Первой мировой войны.

В советское время разрабатывалось несколько вариантов официальной символики, но ни один так и не был утвержден и принят окончательно.

Работа над современной символикой началась в 1996 году, окончательные варианты

утверждала Екатеринбургская гордума IV созыва. Причем флаг депутаты одобрили не с первого раза. В 2007 году большинство народных избранников выступили против того, чтобы флаг города был полотнищем зеленого цвета с желтой полосой сверху и изображением главных фигур герба – плавильной печи и шахтенного колодца. «Да тут первые ассоциации, которые будут возникать при виде этого флага: здесь царя закопали (показывает на шахтенный колодец, – прим. ред.), а здесь сожгли (показывает на печь, – прим. ред.). Это то, что мы можем получить, если примем такой вариант», – говорил тогда депутат Яков Силин.

Эти же символы – печь и колодец – изображены и на гербе. Щитодержателями стали медведь и соболь, «имеющие ошейники из черно-золотого беличьего меха».

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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