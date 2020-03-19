Музей истории Екатеринбурга закрылся на карантин

Музей истории Екатеринбурга и его филиалы – Дом Метенкова, Дом Маклецкого, Водонапорная башня на Плотинке – временно закрывается для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса. Все запланированные мероприятия, которые должны были пройти в марте и апреле, переносятся на неопределенный срок. Как сообщили в музее, он продолжит работать онлайн: на сайте m-i-e.ru и в соцсетях будут публиковаться лекции, вебинары, онлайн-экскурсии и так далее.

В Свердловской области запрещены мероприятия с численностью посетителей более 50 человек. Закрываются музеи, театры, цирк. Кинотеатры смогут продолжить работу, но в залы не должны пускать более 50 человек. На сегодняшний день в Екатеринбурге один подтвержденный случай коронавируса, девушка, которая вернулась из путешествия по Европе, госпитализирована.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 19.03.20

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