Уральский ученый рассказал, как работает вирус и чем лечиться от него

Профессор кафедры органической и биомолекулярной химии химико-технологического института УрФУ Евгений Уломский рассказал, из чего состоит вирус, сколько стадий заражения клетки существует и как современные препараты противостоят ему.

«Нельзя сказать, что вирус сразу поражает белок, и все. У вирусного инфицирования целый комплекс действий. Его конечная цель – размножиться внутри клетки. Вместе с тем, он «мертвый», пока не встретится с клеткой, на которой может паразитировать», – напомнил эксперт. По словам профессора, стадий заражения клетки несколько. «Первая – сорбция вируса на клеточной мембране: вирус должен сесть на клетку за счет водородных связей. Затем – врастание вирусной оболочки в мембрану, чтобы нуклеиновая кислота, которая несет наследственность вируса, попала в клетку. Третье – встраивание вирусной ДНК в ДНК клетки. Это стадия построения нуклеиновых кислот вирусов. На каждой стадии работает свой вирусный фермент», – сказал химик.

Что касается лечения, то, по словам Уломского, «Ацикловир» обрывает цепь строящейся ДНК, и зараженная клетка гибнет вместе с вирусом – таким образом, он не распространяется. «На стадии синтеза вирусных белков тоже существуют лекарственные препараты, которые моделируют белок. Вирусное моделирование – важный аспект создания противовирусных препаратов. В нынешней ситуации, говорят, способен помочь «Лопинавир». Действительно ли это так, время покажет. «Тамифлю» и «Реленза» хорошо помогают против гриппа на стадии сборки вируса», – отметил он.

Ранее сообщалось, что в КНР отправлена партия уральского препарата «Триазавирин», однако фидбека от китайцев ученые не получили – неизвестно, помогает ли он от коронавируса нового типа. «Человечество учится бороться с вирусами. И от каждой последующей пандемии в мире все меньше смертельных исходов. Так, гриппом «Испанка» (1918-1919 гг.) было инфицирован миллиард человек. Смертельных исходов – 50 млн человек. Азиатский грипп 1957 года унес жизни двух млн человек (инфицированных – 500 млн). Гонконским гриппом (1968-1969 гг.) переболели до 500 млн человек. Смертей – 0,5-1 млн человек. Свиным гриппом (2009-2011 гг.) переболели более 100 млн человек, смертельных исходов – 0,12 млн», – добавил Уломский.

Екатеринбург, Елена Сычева

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