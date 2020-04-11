Послабление режима для детсадов и магазинов, штрафы за выход на улицу и скандал в думе – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Подошла к концу вторая рабочая неделя в режиме самоизоляции. В пятницу в области было зафиксировано 63 подтвержденных случая коронавируса, суббота добавила сразу 13. Тем временем в регионе начали действовать штрафы за прогулки по улице без веской причины, а полиция перешла на усиленный режим патрулирования улиц. Подробности – в обзоре событий минувшей недели от «Нового Дня».

Коронавирус

За минувшую рабочую неделю в Свердловской области общее число зараженных COVID-19 выросло до 61 человека, а в субботу к ним добавились еще 13 подтвержденных случаев. Известно, что в основном, заболевшие – это люди среднего возраста, но есть и несколько детей – у них течение болезни нетяжелое. Также с этой недели анализы пациентов, у которых подозревают короновирус нового типа, больше не будут возить в «Вектор». «Сегодня порядок меняется – с завтрашнего дня будем руководствоваться сведениями лаборатории Екатеринбурга. Результаты анализов не будут нуждаться в подтверждении в Новосибирске», – рассказал в понедельник на брифинге вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Санврачи отметили, что среди последних случаев есть завозные из Москвы, власти подписали указ о том, что самоизолироваться на две недели должны все въезжающие на территорию области, но по факту за пассажирами рейсов внутри страны никто не следит, только за теми, кто ранее был за границей.

Тема недели: штрафы и послабление режима

В минувший четверг Свердловское заксо приняло решение о штрафах за нарушение самоизоляции. 37 депутатов проголосовали за инициативу, один воздержался, еще один не проголосовал, и девять отсутствовали. Теперь за нарушение режима самоизоляции физическим лицам грозит административный штраф 3-5 тысяч рублей, должностным лицам – от 50 до 100 тысяч рублей, а юрлицам – от 500 до 1 миллиона. Но как применять закон о штрафах – вопрос отдельный. Закон не сможет заработать, пока областное министерство общественной безопасности не пропишет положение, в котором будет четко прописан механизм исполнения закона. Но с наступлением выходных полиция перешла на усиленный режим работы – правоохранители будут патрулировать улицы, проверять места массового скопления людей и выписывать протоколы о нарушениях.

На этой неделе указом губернатора Евгения Куйвашева были сняты ограничения на работу еще целого ряда предприятий и организаций. Так, с 13 апреля начнут работать детские сады, магазины, торгующие непродовольственными товарами и рынки. Эти послабления касаются всех городов региона, кроме Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, Красноуральска, Верхней Салды, Полевского, Богдановича и Нижнего Тагила. В перечисленных городах разрешено открываться только частным детским садам. Также глава области разрешил работать парикмахерским, но лишь тем, где нет дополнительных сервисов типа окрашивания волос.

Проблема недели: дистанционка для школьников

В пятницу заканчилась первая официальная неделя дистанционного обучения у школьников Свердловской области. Директора школ говорят, что учителя уже привыкают к новым методам, хотя нагрузка возросла заметно: нужно вести онлайн-уроки, отвечать на сотни вопросов, читать все мессенджеры. Родители школьников, особенно работающие, рассказывают, что нервы у всех на пределе.

Кроме того, родители продолжают ругать онлайн-платформы, на которых выдаются задания для домашней работы. «Якласс», «Дневник.ру» – все продолжает зависать, как и в первый день дистанционки. Никакие сервисы не выдерживают наплыва.

Суд недели: приговор по обрушению крыши на ЗиКе

В минувший вторник поставлена точка в громком деле об обрушении крыши одного из цехов завода имени Калинина. Инцидент на оборонном предприятии произошел в ноябре 2016 года. Тогда погибли четыре человека и еще 16 получили травмы. Перед судом предстали четверо: заместитель главного инженера ЗиКа Владимир Гаганов, сотрудник отдела №49 реконструкции и эксплуатации зданий ЗиКа Валерий Шмелев и два подрядчика по ремонту – учредитель ООО «СК «Крона» Юрий Ожиганов и директор ООО «Наш дом» Илья Кондрашин. Деловой партнер Ожиганова Андрей Андриевских скончался до суда. В результате Орджоникидзевский районный суд приговорил фигурантов дела от двух до трех лет условно, с запретом на руководство строительными работами, ограничением свободы. При этом трое – Гаганов, Ожиганов и Шмелев – освобождены от наказания по ч2. ст 118 УК – в связи с истечением срока давности.

Скандал недели: журналистов не пустили снимать тестирование депутатов на коронавирус

В минувшую пятницу в екатеринбургской городской думе депутатов ЕГД тестировали на коронавирус. Информация была анонсирована в самой думе, в связи с чем на данное событие пришли журналисты. Однако представителей нескольких СМИ попросту выставили из ратуши. Представители охраны ссылались на то, что здание на карантине, и люди без спецпропуска должны немедленно покинуть мэрию.

Журналистов выставили из ратуши

Спикер гордумы Игорь Володин в разговоре с корреспондентом агентства «Новый День» сообщил, что они не заинтересованы в освещении этой темы прессой.

Происшествие недели: в школе рухнули перекрытия

В среду в строящемся здании школы №167 на Фрезеровщиков обрушились перекрытия между вторым и третьим этажом. По данным МЧС, пострадали двое рабочих. Они получили легкие ушибы. Причины обрушения выясняются.

Фото недели: арт-объект, с помощью которого можно гулять при режиме изоляции

Екатеринбургские художники не прошли мимо темы самоизоляции и нарисовали на стене одного из домов в центре города черную собаку на поводке, который будто держит чья-то невидимая рука. Рядом с изображением есть «инструкция»: «Встаньте сюда и сделайте фото на телефон. Продолжайте гулять. Если остановит наряд полиции, скажите, что ищете свою собаку, с которой только что вышли гулять, и покажите свежее фото. Повторяйте при каждой прогулке».

Видео недели: компании перепрофилируют для производства масок

На этой неделе наша съемочная бригада встретилась с представителями компаний, которые из-за пандемии перепрофилировали свой бизнес и начали заниматься производством дефицитного товара – масок и респираторов. Их печатают на 3D-принтере, делают с помощью оборудования для робототехники, изготавливают из новых материалов с повышенной защитой.

Вместо роботов – респираторы

Екатеринбург. Другие новости 11.04.20

В Свердловской области подтверждены 13 новых случаев коронавируса. / Полиция перешла на усиленный режим работы: будут патрулировать места скопления граждан и штрафовать. / Ограничить командировки и разобщить работников – предприятия должны принять спецмеры для борьбы с распространением коронавируса. Читать дальше

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