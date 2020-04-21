«Трансляцию на ТВ никто не предлагал, но мы бы согласились», – как мусульмане встретят Рамадан

Мусульмане готовятся встречать священный месяц Рамадан, который в этом году начнется 24 апреля. Из-за пандемии коронавируса в этом году коллективные молитвы, базовые в исламе, будут проходить в самоизоляции. Мечети работают только для служителей культа.

Как рассказал «Новому Дню» руководитель Духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов, на Рамадан будут действовать те же правила, что и сейчас, – мечети функционируют только для служащих, прихожане молятся удаленно, дома. Вечерние намазы, вечерние ужины, разговение будет проводиться самостоятельно на дому. «У нас есть YouTube-канал, соцсети, де транслируются пятничные молитвы, в Рамадан будет также транслироваться таравих, вечерние богослужения. Этим занимаются сами общины. У нас мечети не закрыты, там находятся три-четыре сотрудника, идут богослужения, которые мы показываем онлайн. Нам пока никто не предлагал трансляцию по ТВ, но мы бы с радостью согласились, чтобы осветить более масштабно богослужения», – рассказал Мухутдинов. Мусульмане готовятся к тому, что и праздник Ураза-байрам, который наступит в конце мая, они будут встречать дома.

Первый зампред ДУМРФ Дамир Мухетдинов накануне на своей странице в фейсбуке писал, что практикующие мусульмане чувствуют потребность в посещении мечетей и «закрытые мечети на фоне действующих церквей порождают в мусульманах сомнения относительно оправданности существующих ограничительных мер».

По словам Артура Мухутдинова, мусульмане на Урале тоже задавались вопросом, почему им нельзя ходить в мечети – тем более что такой запрет имамы ввели еще до указов губернаторов. «Верующие на это смотрят, конечно, задают вопросы, но мы видим, что сейчас и православные перешли на самоизоляцию, пока это носит характер «вопрос-ответ». Коллективные молитвы одни из базовых в исламе, мы с тяжелым сердцем просили оставаться дома еще до указа властей. Такое происходит впервые, но прихожане относятся с пониманием и нас слушают», – резюмировал имам.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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