Более 130 человек отпущены сегодня домой из обсерватора на Урале

Сегодня, 2 мая, из обсерватора, который был организован на спортивной базе «Курганово» в Полевском округе, отпустили домой всех туристов, которые две недели назад вернулись в Россию из-за границы.

Об этом сообщил в своем инстаграме губернатор Евгений Куйвашев. «Всего на базе жил 131 человек. Каждому дважды сделали тест на коронавирус: на пятый и на одиннадцатый день. Ни разу ни у кого не было положительного результата», – заверил Куйвашев. Он поблагодарил за работу врачей, сотрудников МЧС, полиции, Росгвардии, а также работников самой базы «Курганово», и добавил: «В случае необходимости мы вновь сможем задействовать комплекс зданий в качестве обсерватора».

Напомним, 19 апреля в 01:26 в аэропорту Кольцово приземлился рейс Бангкок – Екатеринбург компании «Уральские авиалинии», который привез на родину 180 туристов из Свердловской и Челябинской областей. Сразу по прибытии их зарегистрировали сотрудники в защитных костюмах и попросили подписать постановления об обсервации на 14 дней на одной из баз отдыха. Туда людей доставили прямо из аэропорта специальными автобусами. Некоторые граждане от обсервации пытались отказаться, но их изолировали по решению суда. Прибывших жителей Челябинской области, 49 человек, сразу вывезли из Кольцово власти этого региона.

Добавим, что на следующей неделе в Екатеринбург прибудут еще два вывозных рейса: 4 мая – из Душанбе, 6 мая – из Тель-Авива.

Полевской, Евгения Вирачева

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