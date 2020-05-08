Замгубернатора считает, что случаев Covid-19 стало больше из-за свадеб и поездок за город

В ближайшие дни жителям Свердловской области следует ожидать сопоставимых с сегодняшними цифр по подтвержденным случаям заражениям коронавирусом нового типа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на брифинге главный санитарный врач области Дмитрий Козловских. «В условиях отсутствия вакцины вирус свободно распространяется при контактах, – пояснил он. – Граждане не соблюдают те правила, которые прописаны в наших документах и в указах губернатора. На ближайшие несколько суток будут сопоставимые цифры». По его словам, только социальное разобщение позволит снизить число заражений, поэтому будет усилена разъяснительная работа с гражданами в общественных местах и транспорте. Кроме того, санврачи будут ходатайствовать о приостановлении работы торговых точек, которые пускают в залы покупателей без масок.

Замгубернатора Павел Креков также обвинил граждан в несознательности. «Ситуация управляемая, но серьезная, и она усугубляется попытками граждан нарушить предписания властей. Погода хорошая, им хочется погулять, повеселиться. Но если оценивать рост заболеваемости, то бросается в глаза, что много контактных: какие-то свадьбы, выезды за город», – заявил он и добавил, что этим объясняется анонсированное губернатором продление режима самоизоляции.

Как уже сообщалось, за прошедшие сутки в области было подтверждено 155 случаев, из них 114 – в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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