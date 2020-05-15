Указа об ослаблении режима и открытии ТРЦ и парков пока не будет – губернатор

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не будет сегодня подписывать указ об ослаблении мер в рамках режима повышенной готовности, как планировалось ранее. Несколько дней в области будут наблюдать за коэффициентом распространения коронавируса. Если вспышек заболеваемости не будет, ограничения начнут снимать с 19 мая.

«В Свердловской области на данный момент выполнены все условия, описанные в рекомендациях Роспотребнадзора, для перехода к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу. Больше половины мест в инфекционных отделениях больниц – свободны, коэффициент распространения инфекции на сегодня, по данным Роспотребнадзора, составляет 0,71. Для первого этапа снятия ограничений он должен быть меньше 1. Также выполнено условие по количеству тестов (проводится 121 тест на 100 тысяч населения, надо не менее 70). В Роспотребнадзоре считают, что при стабильной цифре коэффициента распространения коронавируса в течение нескольких дней и при сохранении необходимого количества свободных мест в больницах, мы можем постепенно снимать ограничения в наиболее благополучных территориях с 19 мая», – написал в своем инстаграме губернатор.

Ранее предполагалось, что указ о смягчении мер подпишут до конца текущей рабочей недели. Однако Куйвашев сообщил, что решение будут принимать в понедельник, 18 мая, на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса. До подписания и публикации указа на официальном сайте все закрытые до сегодняшнего дня предприятия и магазины остаются закрытыми.

Напомним, 13 мая губернатор сообщил, что с 18 мая смогут возобновить работу все магазины и торговые центры с соблюдением санитарной нормы по количеству посетителей – не более одного человека на 10 квадратных метрах. При этом каждый магазин перед открытием должен получить декларацию о санэпидбезопасности (документ находится в разработке до сих пор, – прим. ред.). Предприятия общепита могут открыться в формате уличных кафе также после получения декларации.

Однако сегодня утром стало известно, что против ослабления режима выступил главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских. По мнению Роспотребнадзора, в регионе по-прежнему нестабильная обстановка с распространением коронавирусной инфекции.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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