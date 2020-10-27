Свердловчане отреагировали на новый указ Куйвашева: «Что вы там курите?..»

Жители Свердловской области резко отреагировали на очередной антиковидный указ губернатора Евгения Куйвашева – продлить школьные каникулы до 14 дней, а вузам и профессиональным образовательным организациям по максимуму перейти на дистанционное обучение с 27 октября.

«Окончательное решение будут принимать власти на местах, однако, я считаю это необходимым для того, чтобы сдержать распространение коронавируса», – написал Куйвашев на своей странице в Инстаграм.

Комментарии не заставили себя ждать. Родители школьников и другие свердловчане припомнили губернатору многое, например, летний отпуск. «Уважаемый Куйвышев Евгений, хорошо отдохнули Вы и Ваши друзья? Потом совещания, посещение различных мероприятий и мест скопления людей. Так может это Вам надо ограничения для себя вводить, а не для людей? Простые работяги никуда не ездили и соблюдали все меры безопасности. А Вы?» – написала ul.iana8312.

Напомнили главе региона и о публичных мероприятиях, которые он разрешил, несмотря на коронавирус. «А зачем Вы разрешали «Ночь музыки», можно узнать? Там было 170000 человек, половина без масок», – пишет пользователь anastasia_bagenova. Подписчица губернатора lilchik34 указывает: «Магазины, ТЦ, концерты, бары, ОТ, самолёты, поликлиники с очередями в стопицот человек это конечно не рассадник, нет! Вот школы и вузы это дааа! Все они виноваты... самим то не смешно? Нашли, блин, корень зла». Аikat55555 указывает на то, что «в Москве школы не работают уже 2 недели, а заболеваемость не падает. Вывод – школы не причем. Весной все позакрывали иии...? Смысл наступать на те же грабли?»

Elenazuevaa переживает за качество образования, которое получат нынешние школьники и студенты: «Подростки и дети итак нихрена не учатся с весны. Страшно представить, каких специалистов выпустят наши учебные заведения через год-два. Поколение коронавируса». Пользователь aftershock322 задается вопросом: что даст лишняя неделя отсидки дома? «Разве это как-то поможет предотвратить распространение вируса? Очевидно же, что имеет смысл либо закрывать на карантин полностью до конца учебного года, либо не закрывать вообще. Что вы там курите в областной думе?» – интересуется он.

«Ну что же, дождались очередного указаизвержения. За прошедшие полгода улучшения умственной деятельности не обнаружено)))) Маразм продолжается», – резюмирует Schatalidze.

Напомним, начиная с 11 октября на Среднем Урале ежедневно регистрируется более 200 новых случаев коронавируса. При этом увеличилось количество тяжелых больных. Сегодня оперштаб сообщил о 287 новых случаях. Всего с момента начала распространения инфекции в регионе заразились 34 782 человека.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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