В России станет вдвое меньше мусорных полигонов.В РЭО объяснили, кто должен ими заниматься

В России должно вдвое сократиться количество мусорных полигонов. На всю страну может остаться не больше 300 объектов для захоронения твердых коммунальных отходов, но при этом они станут крупнее. Как будут выбирать места для будущих полигонов и мусоросортировочных комплексов и кому отдадут приоритет среди инвесторов, рассказал заместитель генерального директора Российского экологического оператора Алексей Макрушин. «В рамках федеральной схемы [обращения с ТКО] мы планируем реконструкцию старых и строительство новых полигонов – больше 300. Общее количество по сравнению с теми, что де-факто есть сейчас, уменьшится почти в два раза. Это происходит за счет того, что мы переходим от использования маленьких полигонов к более крупным, с предварительной сортировкой, чтобы то, что на них направлялось, – это были действительно «хвосты» (бытовые отходы, которые невозможно отсортировать и переработать), а не смешанные отходы. С учетом сортировки происходит укрупнение объектов», – сказал Макрушин.

По его словам, в рамках нацпроекта «Экология», к 2030 году на полигоны должно направляться только 50% от всех производимых россиянами твердых коммунальных отходов. Это должно происходить и за счет сортировки мусора, и – возможно – за счет запрета некоторых видов упаковки и товаров. «Я думаю, это очень перспективный путь, хоть и не простой, поскольку касается технологического регулирования и государственных стандартов. Техрегламенты разрабатываются совместно для Казахстана и Белоруссии, последняя несколько дальше продвинулась в части технологического нормирования в этой сфере. Такие мероприятия как запрет использования вспененного полистирола в упаковке пищевых продуктов, запрет ватных палочек и пластиковых трубочек, то есть товаров, которые не могут быть переработаны, могут рассматриваться. Логика в том, что если они не перерабатываются, то имеет смысл идти по пути прямых запретов, для нас это перспектива нескольких лет», – добавил замглавы ППК РЭО.

Что касается закрытия полигонов, то, по словам Макрушина, в первую очередь, это будут старые свалки, не включенные в государственный реестр объектов размещения отходов, т.н. ГРОРО. «Те, что находятся рядом с аэропортами, старые свалки, которые не включены в ГРОРО и которые дорабатывают свой ресурс. Будет закрываться много объектов, вместо них будут новые и современные, оказывающие минимальное воздействие на воздух и грунтовые воды. Когда мы отходы отправляем на компостирование, органика не попадает на полигоны, то запах от них существенно меньше, это будет снимать большую часть недовольства жителей, которые живут рядом с полигоном. Надеюсь, через четыре года это будут совсем другие полигоны», – добавил Макрушин.

Отвечая на вопрос «Нового Дня» о том, каков для регионов оптимальный путь выбора участков для размещения объектов по обращению с ТКО, Макрушин заметил, что это один из самых сложных этапов. «Любой земельный участок, который будет использован для обращения с ТКО, будет вызывать недовольство тех или иных людей. Но важно, чтобы прошли общественные обсуждения, чтобы участок был достаточно далеко от жилья и, с другой стороны, не слишком далеко от города. Потому что иначе будут очень высокие тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами. Должна быть дискуссия с людьми, надо объяснять, что для людей – это возможность иметь работу на этом объекте, это немаловажно. К тому же, муниципалитет, на территории которого расположен полигон, получает доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду, появляются новые финансовые возможности», – сказал замглавы РЭО.

Говоря о том, кто должен строить полигоны и мусоросортировочные заводы, Макрушин отметил, что приоритета нет, но есть важный нюанс. «Мы сталкиваемся с конфликтами между регоператорами и владельцами сортировок, когда сортировка принадлежит одной компании, а регоператор – другой. Когда внедряется раздельный сбор ТКО, то расходы в этом случае несет регоператор, а выгоду получает так компания, которая владеет сортировкой, потому что к ней поступают более качественные отходы, – сказал Макрушин, отвечая на вопрос «Нового Дня». – Я бы сказал, что система, когда регоператор инвестирует в строительство объектов по обращению с ТКО, более устойчива, более понятна».

Он добавил при этом, что конкуренцию никто не отменял, и если инвестор со стороны предлагает более выгодные условия создания объекта, то это также приемлемо, главное, чтобы для потребителей была экономия.

Добавим, что все объекты обращения с твердыми коммунальными отходами – будь то полигоны или мусоросортировочные заводы, должны быть отражены в территориальных схемах субъектов федерации, а также и в федеральной схеме. Последняя сейчас находится в Министерстве природных ресурсов РФ на согласовании. «Она согласуется также с субъектами, по 34 регионов процедуры завершены, остались только сложные регионы, где есть конфликты в части строительства объектов. Хотелось бы надеяться на то, что до конца года она будет утверждена», – добавил Макрушин.

Напомним, в Свердловской области до сих пор не определена площадка для размещения полигона и мусоросортировочного комплекса, куда будут свозить отходы из екатеринбургской агломерации, равно как и не выбран инвестор, который будет заниматься строительством этой инфраструктуры. Конкурс по отбору инвестпроектов должен быть объявлен до конца этого года. Предполагаемые интересанты не называются, равно как и возможные участки. Последнее, в частности, делается из осторожности – прежде в регионе проходили акции протеста, когда становилось известно о гипотетическом появлении объектов по размещению или сортировке отходов вблизи того или иного населенного пункта. В Свердловской области действуют три региональных оператора – ЕМУП «Спецавтобаза» в Восточном кластере, ООО «ТЮО Экосервис» в Западном и ООО «Рифей» в Северном.

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