Фонд святой Екатерины подвел итоги коронавирусного года

Фонд святой Екатерины в день небесной покровительницы города подвел итоги работы за неполный 2020 год. Благотворители сосредоточились на помощи медицинским и социальным службам, которые заняты борьбой с коронавирусом, а также малоимущим многодетным семьям и пенсионерам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Ситуация с Covid-19 уже в начале пандемии обнажила проблемы здравоохранения – нехватку нужного для спасения жизней оборудования и средств индивидуальной защиты для медиков, работающих в «красных зонах». Фонд организовал поставку гуманитарного груза стоимостью более 400 млн рублей, весной в Екатеринбург прибыли шесть самолетов с респираторами, костюмами, перчатками, очками, термометрами и экспресс-тестами, которые оперативно распределили по больницам Свердловской и Челябинской областей.

Весной на Урале возник дефицит медицинских масок, и тогда учредители фонда купили и запустили две линии по их производству стоимостью 13 млн рублей. Это позволило полностью обеспечить масками уральские больницы. Ежемесячно среди медучреждений распределяется до полумиллиона штук.

Еще 134 миллиона рублей выделили генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский на закупку новых автомобилей скорой помощи для Екатеринбурга, чтобы закрыть нехватку транспорта. С такой просьбой к Фонду святой Екатерины обратился в конце июня глава города Александр Высокинский, а уже в августе машины были переданы врачам и сразу же вышли на линию.

Вслед за этим на станции скорой помощи Екатеринбурга были установлены кислородная станция и компрессор для заправки кислородных баллонов стоимостью 12 млн рублей. Это позволило ускорить процесс дозаправки оборудования и сократить время оказания помощи пациентам. Еще 51,5 млн рублей были выделены на 64 концентратора и четыре кислородопровода для больниц региона и восемь аппаратов искусственной вентиляции легких для ГКБ № 40.

Параллельно фонд сконцентрировался на оперативной обработке текущих заявок от медицинских учреждений и общественных организаций. С начала ноября по просьбе министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова Фонд святой Екатерины стал обеспечивать трехразовым горячим питанием медиков «красных зон». Сегодня же, в день святой покровительницы города, во все ковидные отделения больниц Екатеринбурга с самого утра доставили 2100 подарочных наборов с десертами для врачей.

Также учредители фонда приняли решение оказать поддержку семьям погибших от коронавируса медиков, которые заразились во время выполнения своего врачебного долга. После консультаций с главными врачами медучреждений были выбраны шесть семей, которым будет перечислено по 200 000 рублей. В ближайшее время с каждой семьей свяжутся сотрудники Фонда святой Екатерины.

«В день святой Екатерины фонд подводит определенные итоги своей деятельности и в том числе награждает орденами фонда тех людей, которые совершили героический поступок. В этом году наши герои – это медики, которые борются с пандемией. К сожалению, есть врачи, которые погибли в этой борьбе. По решению учредителей мы окажем их семьям материальную помощь», – заявил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Добавим, по инициативе учредителей фонда на Урале была запущена отдельная большая гуманитарная программа для многодетных малообеспеченных семей и пенсионеров, которые оказались на грани выживания из-за пандемии. В течение пяти месяцев волонтеры и неравнодушные жители развезли 108 тысяч продуктовых наборов в городах и селах региона на сумму более 100 млн рублей. Помимо продуктов, любой желающий мог получить одежду и обувь от проекта «Вещь добра», который специализируется на сборе вещей. Фонд святой Екатерины взял на себя расходы по их ремонту, химчистке, дезинфекции и доставке.

Работа учредителей фонда в период пандемии была отмечена Президентом России Владимиром Путиным. «За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции Covid-19» он наградил председателя Совета фонда Игоря Алтушкина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а волонтеров фонда – памятными медалями Президента РФ «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Также генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский стали лауреатами 11 ежегодной премии «Человек года».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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