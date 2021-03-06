Последнее слово лихача Васильева, обыски в «Мотиве» и котики на зоне: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

С началом календарной весны информационная повестка начала оживать. Политики задумались о сентябрьских выборах, силовики заинтересовались фирмой авторитетного бизнесмена, а суд спешит завершить скандальное уголовное дело лихача Васильева. Об этом и многом другом – в традиционном обзоре «Нового Дня».

Тема недели: выборы близко

В понедельник, 1 марта, в Москве состоялось заседание президиума Генсовета «Единой России», где были утверждены основные положения о предварительном голосовании. Уже в ближайшие дни свердловское отделение назначит праймериз для отбора кандидатов в заксобрание. «Новый День» пообщался с несколькими депутатами-единороссами, которые активно готовятся к переизбранию. Они рассказали, как собираются вести кампанию.

С другой стороны, перед выборами избирателям нелишним будет напомнить, чем отличились представители парламентских партий в прошлые годы. На этой неделе «Новый День» выпустил первую часть истории свердловского отделения КПРФ.

Событие недели: резонансный процесс по делу виновника смертельного ДТП завершен

На этой неделе в Ленинском райсуде Екатеринбурга завершился судебный процесс по делу Владимира Васильева, виновника ДТП у «Алатыря» 4 августа 2019 года, в котором погибли два человека – таксист и его пассажир. Гособвинитель Евгений Коваленко потребовал для Васильева 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. В четверг выступили адвокаты Васильева, продолжающие свою линию защиты: Васильев в ту ночь не был пьян, машину друга не угонял, а ДТП – трагическая случайность. Сам подсудимый обвинил своего бывшего друга Никиту Фомина, владельца машины, в клевете: напомним, Фомин в суде заявил, что видел, как Васильев в ту ночь пил алкоголь, а ключи от машины взял без спроса. Также Васильев принес соболезнования близким погибших, но, по их мнению, сделал это неискренне. Суд удалился на совещание, приговор будет оглашен 10 марта.

Последнее слово Васильева

Неожиданность недели: обыски в «Мотиве»

Гендиректор телекоммуникационной группы «Мотив» Алексей Артемасов стал фигурантом уголовного дела. По данным источников, речь идет об уклонении от уплаты налогов. «Расследуется несколько эпизодов от 2015-2017 годов, когда с помощью фиктивных сделок на сумму 2,6 млрд рублей компания могла занизить налогооблагаемую базу», – сообщили информированные источники. В офисах «Мотива» и квартирах некоторых руководителей компании прошли обыски.

Заявление недели: до декабря вместо вакцины от Covid-19 некоторым ставили плацебо

В свердловском минздраве сообщили, что до декабря 2020 года, когда шел экспериментальный этап вакцинации от коронавируса, вместо реальной вакцины «Спутник V» кто-то из жителей области мог получить дозу плацебо. «Это было обязательным условием эксперимента», – заявил первый заместитель министра здравоохранения Сергей Турков. При этом неизвестно, были ли реально поставки плацебо или нет – это могут знать только производители вакцины, проводившие исследование.

Видео недели

В екатеринбургской ИК-10, помимо заключенных, живут 10 котов. Это единственные обитатели колонии, которым можно все: они имеют право лежать на кровати в любое время суток, брать дополнительную порцию еды, спать в промзоне. Кое в чем им живется даже лучше, чем котам на воле: зоновских не кастрируют. В Международный день кошек «Новый День» выяснил, как устроена жизнь хвостатых в колонии.

Котики на зоне

Скандал недели: 83-летнего заслуженного тренера обвиняют в педофилии

В Екатеринбурге выдающегося спортсмена 1937 года рождения Николая Ражева, многократного чемпиона СССР, России по спортивному ориентированию и иным видам спорта, отправили в СИЗО в рамках уголовного дела по обвинению в педофилии. Дело было возбуждено на основании показаний 10-летней девочки, которую Ражев не пустил на тренировку. Защита добилась изменения меры пресечения для пожилого спортсмена. Суд отправил его под домашний арест на 1 месяц 21 день – по 21 апреля включительно. Во время судебного заседания следователь заявил, что у него есть постановление о возбуждении еще одного уголовного дела за аналогичные действия. Детали неизвестны, в суде прозвучало только, что действия были совершены три года назад. Судья поинтересовалась, почему же семья этой девочки раньше никуда не обращалась. Следователь заявил, что этого он не знает, так как не успел никого допросить и ни с кем не общался.

83-летнего тренера обвиняют в педофилии

Спецрепортаж недели

Прошел почти год с тех пор, как две девочки из Свердловской области смогли получить препарат «Золгенсма» за 160 миллионов рублей – единственное в мире лекарство, способное одной инъекцией остановить развитие смертельного заболевания «спинальная мышечная атрофия первого типа». «Новый День» узнал, как живут Аня Новожилова и Лиза Краюхина: детям нужна постоянная реабилитация, но их успехи не могут не радовать.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.03.21

Неизвестный водитель сбил на «зебре» двух пенсионерок, шедших в поликлинику. Обе погибли (ФОТО). / «Из скита в Новоселова всех братьев и сестер вывезли»: силовики продолжают поиски Силуана (ВИДЕО). / Завтра в ТЦ «Окей» на Уралмаше можно будет поставить прививку от коронавируса. Читать дальше

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