«Мне все риски понятны»: Ройзман заявил, что примет участие в акции протеста

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил «Новому Дню», что готов принять участие в акции протеста в поддержку Навального, которая состоится завтра вечером в центре города. «Да, я буду», – ответил он на вопрос корреспондента агентства.

Отметим, в конце марта Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Евгению Ройзману два штрафа по 20 тысяч рублей за участие в акциях протеста 23 и 31 января. Также в отношении политика возбуждено административное дело по ст. 20.33 КоАП РФ «Сотрудничество с нежелательной организацией» после разгона московского форума «Муниципальная Россия».

«Я с пониманием отношусь к этой ситуации. Мне все риски понятны и известны», – прокомментировал Ройзман.

В аналогичном положении оказался екатеринбургский депутат Константин Киселев, у которого за плечами уже три административных дела с начала года. На вопрос «Нового Дня», будет ли он участвовать в предстоящей акции протеста в поддержку Навального, депутат ответил: «Правоохранительные органы сейчас могут трактовать мои слова как угодно. Поэтому не буду отвечать на ваш вопрос».

Как ранее писал «Новый День», екатеринбургский штаб Навального объявил о проведении акции протеста 21 апреля. Сторонники оппозиционера не подавали заявку в МОБ, митинг будет несанкционированным. Глава штаба Алексей Гресько выразил надежду, что протестное шествие соберет не менее 15 тысяч человек. МВД выступило с призывом не посещать массовые акции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.04.21

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