Девочка, которую ранил «химмашевский стрелок», пришла в сознание

Девятилетняя девочка, которую 30 мая ранил «химмашевский стрелок» Сергей Болков, отключена от аппарата ИВЛ, теперь она дышит самостоятельно, находится в сознании. Об этом сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного минздрава.

Напомним, вечером 30 мая 48-летний мужчина начал стрелять по прохожим и проезжающим машинам со своего балкона на четвертом этаже дома по улице Бородина. Были ранены 9-летняя девочка – в живот и сотрудник Росгвардии – в ногу. Ребенок попал в реанимацию, прооперирован. После операции девочка находилась в состоянии искусственной комы.

На суде по избранию меры пресечения Болков заявил, что девочку он ранить не хотел. «Я очень виноват, очень. Я не вёл прицельный огонь, я не стрелял в девочку. Я приношу извинения ее родным и близким», – сказал Болков. В понедельник, 31 мая, Чкаловский районный суд арестовал Сергея Болкова на два месяца.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.06.21

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