Шарики с Путиным, подгузники, трансвеститы и онлайн-шоу: День России в Екатеринбурге в разные годы

Завтра в Екатеринбурге, как и по всей стране, отметят День России. Праздник был учрежден в 1992 году под названием «День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР», а в 2002 году получил нынешнее название. «Новый День» решил вспомнить, как он проходил в разные годы.

2000-е: от рефлексии до защиты независимости муниципалитетов

В 2000 году официальная «Областная газета» выпустила материал «Трудно первые десять лет». «10 лет для истории – срок небольшой. В историю России эти годы вписаны не самыми радужными красками. И поэтому многие воспринимают этот праздник как еще один выходной день. Наверное, должен пройти не один десяток лет, чтобы мы смогли по достоинству оценить значение Дня России (так еще называют этот праздник) и научились его отмечать. Главным же условием должно стать улучшение жизни народа – тогда и повод для праздника появится», – надеялись наши коллеги.

В 2002 году, по оценкам правоохранительных органов, в праздновании приняли участие всего несколько сотен екатеринбуржцев. «Несмотря на то, что в центре города собралось достаточное количество нетрезвых людей, в вытрезвители практически никого не доставляли», – отметили тогда в полиции. В этом же году митинг, альтернативный провластному, организовало свердловское отделение РКРП. По их мнению, принятие декларации о суверенитете России стало началом развала Советского Союза и последующего резкого ухудшения жизни миллионов людей. С их точки зрения, празднование Дня независимости – абсурд: «Как Россия может быть независимой от своих младших братьев, с которыми она входила в Союз?» Стоит отметить, что в акции протеста принципиально не стали участвовать представители свердловского обкома КПРФ.

Довольно необычный способ поздравления с Днем России придумали в Екатеринбурге в 2005 году. В одном из городских магазинов обуви, расположенном в районе Южного автовокзала, 12 июня всем покупателям дарили воздушные шары с портретом президента РФ Владимира Путина. Получить шар золотого цвета можно было, сделав одновременно две покупки. Как отметили в администрации магазина, презенты для покупателей торговый центр приобрел за собственный счет. Впрочем, особого ажиотажа шарики с портретами Путина не вызвали.

В 2006 году свердловские единороссы в День России пошли по муниципальным роддомам, где раздали молодым мамам около 250 пачек подгузников. Председатель СРО ЕР, областной премьер Алексей Воробьев 12 июня побывал в Ревде, где лично поздравил каждую женщину с рождением ребенка и вручил подарки от партии.

В 2007 году на улицы вышли не только единороссы, но и оппозиционные силы, в том числе анархисты и члены движения «Против насилия». Около 40 выступавших держали в руках плакаты с оппозиционными лозунгами, еще около 100 жителей города и более 50 сотрудников правоохранительных органов наблюдали за происходящим. Но выступление митингующих в самом начале прервали трансвеститы, появившиеся среди зрителей в откровенных и свадебных платьях. Оппозиционеры назвали это провокацией.

В 2010 году в День России жители городов Свердловской области, в частности, Березовского, вышли на протестные акции, требуя сохранить независимость своих городов. В то время екатеринбургская мэрия активно продвигала проект «Большой Екатеринбург», который предполагал поглощение четырех соседних муниципий – Арамили, Березовского, Верхней Пышмы и Среднеуральска. Местные активисты не раз заявляли о своем неприятии данных планов.

2010-е: Неприятности с флагом и сплавы по Чусовой

В 2013 году в День России бдительные жители Екатеринбурга обнаружили на корпусе УрФУ имени Бориса Ельцина государственный флаг, висящий вверх ногами. В пресс-службе вуза, впрочем, об этом узнали лишь после звонка корреспондента нашего агентства, однако обещали в оперативном режиме выяснить, кто столь непочтительно обошелся с государственным символом.

В том же году полпред президента Игорь Холманских торжественно открыл туристический сезон фестивалем-сплавом по Чусовой. Хронологически сплав не совсем совпал с Днем России, но речь Холманских явно настраивала на патриотический лад: «Это событие во многом уникальное. Не часто получается увидеть такой представительный и в то же время демократичный спортивный праздник. Фестиваль уже традиционно объединяет людей разных возрастов, профессий, социального статуса. В нем участвуют даже зарубежные дипломатические представители. И все же главный герой сегодняшнего события – сама река Чусовая. Веками Чусовая была главной улицей Урала. Почти два столетия она служила основной артерией, связывавшей наш край с европейской Россией».

В 2014 году, через несколько месяцев после воссоединения с Крымом, в День России на открытой площадке Исторического сквера под проливным дождем впервые пел тысячный хор. Сводный хор детей из музыкальных школ всего города и военный оркестр Екатеринбургского гарнизона ЦВО открыли выступление гимном России. А затем последовали «Летят журавли», «Пусть всегда будет солнце» и другие песни из репертуара советской эпохи. Между песнями юные патриоты читали стихи о Родине.

А в 2015 году во время торжественного открытия празднования Дня России в Историческом сквере произошел некрасивый инцидент с участием губернатора Евгения Куйвашева. Во время выступления губернатора порывом ветра уронило стоявший на сцене государственный флаг Российской Федерации, но ни Евгений Куйвашев, ни стоявшие рядом с ним депутаты заксобрания даже не пошевелились, чтобы поднять его.

С 2016-й по 2019-й праздник проходил довольно шаблонно: с «тысячным хором», раздачей триколоров и выступлением руководителей.

И только в 2020 году коррективы в празднование внес коронавирус. Городские власти заранее заявили, что празднование Дня России в Екатеринбурге пройдет в режиме онлайн. В мэрии не планировали никаких волонтерских акций с раздачей ленточек и памятных значков, зато обещали световое шоу на площади 1905 года – но без зрителей. «Никто не будет допущен на световое шоу, так как действует ограничительный режим. Но все это будет сниматься квадрокоптерами и профессиональными камерами и транслироваться в режиме онлайн», – рассказал вице-мэр Баранов. Администрация города предложила горожанам петь песни и записывать семейное караоке.

2020-е: что дальше?

Несмотря на то, что коронавирус не только не побежден, но и снова идет в наступление, на завтра в Екатеринбурге запланирована большая праздничная программа. Традиционно в полдень на ступеньках лестницы на Плотинке горожане объединятся в общий хор и споют патриотические песни. После этого в 14:00 на площади 1905 года начнется концерт выпускников детских школ искусств, а также музыкантов Уральского государственного русского оркестра и Свердловской государственной академической филармонии. В течение всего дня на Октябрьской площади и в Историческом сквере будут работать праздничные фотозоны, там же волонтеры будут раздавать ленточки с триколором, значки и флаеры с изображением Александра Невского – в этом году отмечается 800-летие со дня рождения святого князя. В парке имени Маяковского пройдет фестиваль «Блогеры России», хедлайнерами которого станут популярные герои из интернета – Карина Кросс и Женя Ершов. Вечером в ЦПКиО начнется выступление «Уралбэнда» – танцующего духового оркестра Александра Павлова, а после – дискотека «Танцуют россияне».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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