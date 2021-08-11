Расширить бизнес и построить карьеру: зачем люди идут на выборы

В сентябре в Свердловской области будут выбирать не только депутатов Государственной думы, но и регионального заксобрания и 35 муниципальных дум. В некоторых округах и территориях конкуренция довольно высокая. «Новый День» поинтересовался у политологов, зачем люди идут на местные и региональные выборы.

По мнению политолога Михаила Коробельникова, на местных выборах есть три основных вида кандидатов: бизнесмены, которые хотят либо расширить, либо защитить свой бизнес; альтруисты-романтики (эксперт сразу оговорился, что таких немного); политические карьеристы, которые хотят, чтобы их заметили. «Все предвыборные слоганы – это просто антураж, в них мало кто верит, а если верит, то он – странный человек», – отметил Коробельников.

Он также подчеркнул, что кандидат-одиночка, за которым не стоит команда единомышленников, даже победив на выборах, получит не выгоду для себя, а головную боль: «Идя на выборы в первый раз, кандидат думает, что надо только победить – и он сразу все получит. А это не так. Надо каким-то образом выполнять обещания, данные избирателям, а для этого нужна команда. Без нее ты никто и звать тебя никак. Одиночка в политике ноль. Даже царю, императору и диктатору нужна команда, а уж депутату – и подавно. Но бывает, что участник выборов просто этого не понимает»,– отметил Коробельников. Идеальный вариант, по мнению эксперта, это когда в местную думу идет целая команда кандидатов, например, от местного крупного предприятия, которая будет заниматься развитием территории.

В случае с заксобранием дело обстоит несколько иначе. Коробельников считает, что заксо должно сочетать в своей работе интересы территорий, от которых избраны отдельные депутаты, и интересы всей области в целом. «Но в последнем созыве это куда-то потерялось, – отметилось он. – Мы с вами уже обсуждали, чем запомнился этот созыв. И оказывается, что было лишь несколько депутатов, которые понимали, зачем они работают».

Политолог Сергей Мошкин считает, что в настоящее время реальная конкуренция сохранилась именно на уровне муниципалитетов. «Это связано с тем, что на более высоких уровнях – заксо, Госдума – политика заморозилась, – пояснил он. – В разных муниципалитетах – свои интриги, свои проблемы. Где-то это борьба каких-то фамильных или экономических кланов, где-то борьба по политических мотивам. Например, нелюбимый мэр. И если население не любит мэра, надо менять думу, которая его назначила. На местном уровне к тому же бывает упрощенный порядок регистрации, где-то в самых маленьких округах кандидатам даже не надо собирать подписи. Партийность тут вторична. Идет борьба персон, причем прямо на глазах у избирателей. Люди могут сами провести причинно-следственные связи – кого они выбрали и что те сделали. Все на виду».

Что касается выборов в заксобрание, где конкуренция в одномандатных округах достигает 7-8 человек, то она, по мнению Мошкина, иногда просто вынужденная. «Все существующие политические партии просто по закону обязаны проявлять активность. Они идут на эти выборы, чтобы продемонстрировать, что они работают. Если они этого не будут делать, тогда Минюст им скажет: что же вы за партия, раз на выборы не ходите? Поэтому они выставляют кандидатов, зачастую особо не вкладываясь и не заботясь о них. Результат не так уж и важен. Проходят только первые номера в списках. А набрать 25 территориальных групп из сильных кандидатов – нереально, кадровый голод практически у всех партий», – отметил Сергей Мошкин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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