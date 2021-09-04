Пожары, ураган и плагиат на Стаса Костюшкина: итоги недели РИА «Новый День»

«Новый День» представляет очередной экспресс-обзор самых интересных событий уходящей недели.

В регионе

В Свердловской области продолжают гореть леса. Средний Урал на этой неделе вышел на первое место по числу лесных пожаров. Общая территория поражения огнем – более 8 тысяч гектаров. А еще в Екатеринбурге и пригородах пронесся настоящий ураган, который сорвал несколько крыш, в том числе со здания УрФУ.

В судах

В Екатеринбурге продолжают рассматривать дело Стаса Костюшкина и Монеточки о плагиате, адвокаты артистов прямо в суде смотрят с телефона скандальное «Мама, я не зигую».

В обществе

Хлебокомбинат в Сысерти закрылся из-за долгов, и это стало шоком для людей, которым и раньше задерживали зарплату, а теперь и вовсе уволили без предупреждения.

В цифрах

На этой неделе побит новый рекорд – 34 смерти от ковида за сутки, а тем временем спрос на вакцинацию спадает.

В политике

«Справедливая Россия» исключила из списков несколько кандидатов в заксо и Госдуму за две недели до выборов. А еще «Новый День» проанализировал программы самых узнаваемых партий-кандидатов и собрал традиционный обзор агиток.

В культуре

Наконец-то заработала Пушкинская карта для молодежи, по которой можно бесплатно посещать театры, музеи и другие культурные учреждения области.

Екатеринбург –, Мария Зыкова

Екатеринбург –. Другие новости 04.09.21

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