Вице-губернатор: «Чем быстрее мы все привьемся, тем быстрее исчезнут протесты»

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сегодня на очередном брифинге заявил, что люди перестанут протестовать против QR-кодов, когда будет привито максимальное количество россиян.

«Региональный оперштаб не занимается протестами. Оперштаб занимается защитой населения от коронавирусной инфекции, то есть мы обеспечиваем койки, лекарства, процесс вакцинации, соблюдение санитарных норм. Протестами, законными и незаконными, занимаются другие органы. Я могу только выразить свое мнение и мнение своих коллег, в том числе из сферы медицины. Чем быстрее мы все привьемся от коронавируса, тем быстрее исчезнут все протесты. По естественной причине. И мы, дружно взявшись за руки, пойдем в нормальную жизнь, где уже не будет того объема ограничений, который существует сегодня. Чем быстрее мы это сделаем, тем будет лучше», – заявил чиновник.

Напомним, режим QR-кодов действует в Свердловской области чуть больше месяца. За этот срок в Екатеринбурге прошли два стихийных митинга против антиковидных ограничений. На обе акции, которые были согласованы властями как пикеты, пришли около 300 человек. Аналогичные уличные протесты прошли в Краснотурьинске и Каменске-Уральском. Завтра массовый пикет против QR-кодов пройдет в Нижнем Тагиле. Противники QR-кодов пытались обжаловать губернаторский указ о создании Сovid-free зон в Свердловском областном суде и собирали подписи под обращением в Генпрокуратуру, но не добились успеха. Сейчас протестующие пытаются добиться, чтобы их пустили на заседание областного парламента 7 декабря. В этот день депутаты будут рассматривать федеральный законопроект об обязательной проверке QR-кодов в общественных местах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Мария Зыкова

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