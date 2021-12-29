Урожаи снега, QR-коды для журналистов и слово мэра. Топ-10 высказываний уральских политиков в 2021 году

Уходящий 2021-й был непростым для всех. Но на каждую напасть найдется объяснение. «Новый День» приводит подборку самых огненных цитат уральских (и не только) политиков, которые рассуждали о суровом климате, QR-кодах, пропаганде содомии и судьбах Родины.

«Это не навалено, а сформировано»

Многие уже не помнят, но в январе Екатеринбург тоже страдал от сильных снегопадов. На дорогах были ужасные заторы, а чиновники придумали целых шесть причин, почему снег в городе убирают недостаточно быстро. Однако самая замечательная фраза принадлежит заместителю председателя комитета по благоустройству Владимиру Капустину. На пресс-туре он показывал журналистам, как убирают снежные отвалы с дорог (они как раз и затрудняли движение транспорта). Корреспондент «Нового Дня» спросил, в какой срок коммунальщики обязаны убрать наваленные на обочины кучи снега. «Давайте корректнее общаться. Это не навалено, а сформировано. Вообще по регламенту не больше суток, но бывают затруднения», – раздраженно ответил Капустин.

«Много снега – к урожаю»

Вопросами о снегопадах журналисты доставали и Алексея Орлова, тогда еще временного мэра Екатеринбурга. «Мы живем на Урале, и у нас климат предполагает и снег, и жару, и дождь. Надо быть готовым ко всему. Естественно, нужно настроить работу коммунальных служб, сейчас мы этим занимаемся. Но много снега – это же хорошо для урожая. Снег мы уберем, а с урожаем нам жить весь год», – заявил Орлов на брифинге. На уточняющий вопрос, как связаны снегопады в городе с урожаем, будущий мэр ответил, что чем больше снега, тем больше воды в почве – так гласит народная примета.

«На Урале тяжело выращивать овощи»

К сожалению, примета градоначальника не сработала. В июне в продуктовых магазинах начали бешено дорожать картофель и морковь. Стоимость вполне привычных для уральского стола овощей была выше, чем у завозных фруктов. Губернатор Евгений Куйвашев выдвинул свою версию ценового скачка: «Да, на Урале тяжело выращивать овощи. Здесь только раз в четыре года бывает хорошая погода, а обычно либо засуха, либо проливные дожди и заморозки. Это сказывается на урожае». Свердловчан, конечно, возмутили эти слова. Ведь климат на Урале всегда был суровым, а вот морковь по 189 рублей за килограмм появилась лишь весной 2021 года.

Эконом-питание депутата-миллионера

Перед выборами цены на овощи взволновали и свердловских единороссов. Они провели рейд по торговым точкам, чтобы выяснить, где самые высокие цены на морковь, лук, картофель, свеклу. Попутно выяснилось, что один из партийцев, крупный бизнесмен Владимир Смирнов, то ли не знает, сколько его семья тратит на продукты, то ли очень сильно экономит. Он заявил, что его семья тратит на продукты в месяц «15-20 тысяч рублей».

Депутат тратит на питание 15 тысяч в месяц

«Русская республика» депутата Колесникова

В феврале в Екатеринбургской думе выступал главный юрист России, депутат Госдумы Павел Крашенинников. И городские депутаты воспользовались шансом поговорить о чем-нибудь глобальном.

«У нас 85 субъектов Федерации, из которых 46 называются областями. Но 22 субъекта у нас называются республиками. У русского народа, который создал это государство, нет своей автономии в составе РФ. Почему бы нам не объединить 46 областей, три города федерального значения, четыре округа, девять краев, одну Еврейскую автономную область и создать «Русскую республику» со столицей в Екатеринбурге?» – внезапно для всех предложил депутат Александр Колесников. Но Крашенинников энтузиазма коллеги не оценил.

«Остановить содомию в обществе»

На той же встрече депутат Алексей Мещеряков, известный своими православными взглядами, предложил наказывать журналистов за гей-пропаганду. «Кроме наркотиков и экстремизма в нашем обществе есть и другая губительная проблема. Это распространение информации о нетрадиционных отношениях. Агрессивное навязывание происходит через лидеров общественного мнения, социальные сети и некоторые СМИ. Как, наш ваш взгляд, остановить распространение содомии в нашем обществе?» – вопрошал депутат. Крашенинников ответил на это, что у нас, конечно, не гитлеровская Германия, но если хочется что-то запретить, то можно подумать над вариантами.

«QR-коды защитят журналистов от полицейской дубинки»

Нет, речь не идет о вакцинации. Председатель президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил вводить QR-коды для журналистов после волны митингов сторонников Навального. Он заявил, что на несанкционированных уличных акциях часто работают блогеры с поддельным редакционным удостоверением.

«Роскомнадзор разработал бейдж для прессы. Но его можно распечатать, и как понять, что это настоящий документ? Союз журналистов предлагает составить реестр журналистов. И кто там будет, как отличить правильных от неправильных и по какому принципу? Может сделать что-то типа аккредитации? Я говорю слова «аккредитация» в кавычках. Если кто-то хочет работать на массовых акциях, он должен зарегистрироваться и получить QR-код. Такие коды опробовали москвичи во время пандемии, их использовали при перемещениях по городу», – выступил глава СПЧ.

Позднее Фадеев развил свою мысль: «Вообще, если между активными протестующими и полицией произошла стычка, то здесь журналисту уже ничего не поможет. В большинстве своем журналисты получают физические увечья потому, что сами не отдают себе отчет и не контролируют ситуацию. Когда полиция мутузит, она не разбирает, где там желтый жилет, а где редакционное удостоверение».

«На земле главные – не люди, а вирусы»

Осенью антиваксерские настроения проникли даже в свердловский парламент. Депутаты КПРФ возмущались, что врачи предлагают им «вкалывать неизвестно что». Переубедить парламентариев пытался губернатор Евгений Куйвашев.

«Перед вами стоит человек, который уже два раза вакцинировался, и, как видите, ничего страшного – стоит. Мировая практика другая. Вы в такси не сядете, вы ни в один продуктовый магазин не войдете во многих европейских странах, я уже не говорю про Китай, без вакцины. Надо понять: на земле главные – не люди, а главные – вирусы, и нам нужно подстраиваться под их жизнь, понимаете? Вся история нашей планеты говорит о том, что без науки, без вакцины, человечеству сложно выживать», – эмоционально вещал с трибуны Куйвашев.

Последний аргумент впечатлил телеведущую Ксению Собчак. «Мудрый чиновник, повезло уральцам», – написала она в телеграме.

Иностранное вмешательство в прививочную кампанию России

Голос свердловского оперштаба, вице-губернатор Павел Креков, разоблачил противников прививок от Covid-19. Антиваксерскую пропаганду проводят из других государств, рассказал чиновник на одном из брифингов.

«Смотрю наши паблики – обратил внимание на одну активную даму, которая комментировала тему вакцинации, причем конкретно призывала жителей области не вакцинироваться и говорила, что занимается тем, что хоронит старушек, которые умирают от вакцинации. Кто-то поинтересовался ее здоровьем, она яростно доказывала, что «вы-то не хороните, а я хороню бабушек». Страничка, конечно, фейк. Выяснили, что зарегистрирована в пабликах Омска, Новосибирска, Пышмы. Содержание примерно одинаковое и одинаковый текст. Авторы не только не проживают в нашем регионе, но даже не в нашей стране живут, а живут в стране, название которой нам всем известно», – намекнул Креков.

Мэр обещал – мэр сделал

Алексей Орлов на своей первой пресс-конференции в качестве главы Екатеринбурга заявил, что мэрия не будет повышать стоимость проезда в общественном транспорте в 2021 году. В декабре градоначальник напомнил, что умеет держать слово. «Я в начале своей работы говорил, что в 2021 году повышения стоимости не будет. Год завершается, повышение тарифа будет», – сообщил Орлов на встрече с журналистами. По предварительной информации, с 1 февраля 2022 года проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро разом подорожает до 33 рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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