Дмитрий Ионин: «Технически электронные выборы в Свердловской области возможны»

Вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин заявил, что регион технически готов к проведению электронного голосования. Однако решение о цифровизации выборов принимает Центральная избирательная комиссия РФ.

«В электронном голосовании могут участвовать только подтвержденные учетные записи на портале «Госуслуги». В Свердловской области аккаунты имеют 56% жителей. Но это вопрос не министерства цифрового развития и связи, а департамента внутренней политики. Вопрос целесообразности не ко мне, а скорее, к Центризбиркому. Если ЦИК спустит решение сюда, [председатель областного избиркома Елена] Клименко придет и спросит: «Сможешь?». Я смогу», – ответил Дмитрий Ионин на вопрос «Нового Дня».

Напомним, год назад в Свердловской области год был реализован пилотный проект электронных выборов. Полем для эксперимента послужила избирательная кампания в региональный молодежный парламент. Все этапы электорального процесса – от выдвижения кандидатов до голосования и подведения итогов – проходили в режиме онлайн. В итоге проект провалился: в выборах приняли участие чуть более 50 тысяч человек, хотя организаторы рассчитывали на 600 тысяч молодых избирателей.

Весной 2021 года партия «Единая Россия» провела электронные праймериз с верификацией избирателей через «Госуслуги». На принуждение к голосованию массово жаловались бюджетники. На парламентских выборах в сентябре 2021 года Свердловская область не вошла в число регионов, где проходило электронное голосование.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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