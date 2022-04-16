Громкий суд присяжных, Кавминводы вместо Турции и депутатские миллионы: итоги недели от РИА «Новый День»

«Новый День» по традиции проводит итоги очередной рабочей пятидневки. Кто из депутатов Госдумы стал богаче, почему уральцы летом не полетят в Турцию и какое громкое дело рассмотрели присяжные заседатели, а также многое другое – читайте в нашем обзоре.

Событие недели: приезд федерального министра здравоохранения

На этой неделе в Екатеринбурге прошла выставка-форум «Здравоохранение Урала – 2022», который посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он рассказал, как власти планируют повышать качество регионального здравоохранения. Правда, форум показал, что пока есть проблемы. Свердловские предприятия, производящие медицинское оборудование, рассказали о трудностях в условиях западных санкций. А к врачам, которые организовали прием простых горожан на площадке форума, выстроились огромные очереди, в которых люди стояли по несколько часов.

Заявление недели: ресторатор Зайченко уходит из депутатов

Депутат заксобрания от партии «Новые люди», ресторатор Иван Зайченко решил уйти из политики. Об этом он объявил в своем телеграм-канале. «Друзья, я написал заявление об уходе из депутатов. В нынешней обстановке я не вижу, как можно выполнить свои предвыборные обещания и сдержать слово», – написал он.



Огорчение недели: турецкие курорты стали менее доступны

Авиакомпания Turkish Airlines с 16 апреля по 15 мая отменила рейсы из Екатеринбурга в Стамбул. Кроме того, компания не полетит из столицы Урала в Анталью. Речь идет о рейсах, запланированных с 29 апреля. На них в Турцию должны были лететь туристы четырех крупнейших туроператоров, в том числе те, чей отдых сорвался в марте. Турагентства сообщают, что Turkish Airlines не полетят из Екатеринбурга весь летний сезон. С другой стороны, на туристическом рынке отмечают, что уральцы покупают туры в Сочи, путевки в санатории Кавказских Минеральных Вод, Башкирии, Тюменской области.

Цифры недели: депутаты Госдумы отчитались о доходах

Депутаты Госдумы от Свердловской области отчитались о доходах и имуществе за 2021 год. Первое место занял единоросс из Первоуральска Зелимхан Муцоев – 781 млн 774 тысячи рублей (в 2020 году – 11 млн 841 тысячу рублей). За год его доход увеличился примерно в 66 раз. Также отчитались о доходах полпред президента и сенаторы Совета Федерации.

Суд недели: присяжные признали женщину виновной в поджоге бездомного

На этой неделе присяжные вынесли вердикт по громкому делу Анны Шехеревой, обвиняемой в том, что она подожгла спящего бездомного, отчего он погиб. Семеро из восьми присяжных признали женщину виновной.

Пробка недели: выезд из южной части города

С 12 апреля часть моста на Кольцовском тракте перекрыли для ремонта. Жители сразу нескольких районов, – Светлого, Компрессорного, Кольцово – на работу добирались по несколько часов. Пробка тянулась на километры. Кроме того, была перекрыта часть моста на Щербакова из-за строительства торгового центра «Золотой» на Ботанике. Только в пятницу строители оборудовали здесь еще одну полосу для реверсивного движения.

Предостережение недели: проснулись клещи

В Свердловской области проснулись клещи. Первой пострадавшей от укуса опасного членистоного оказалась жительница Екатеринбурга. Клещ впился в женщину 10 апреля, когда она была в коллективном саду в поселке Аять.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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