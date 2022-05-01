«Мерзотная либерота» и «хрюканина», приметы кризиса и новости об Универсиаде: итоги недели от РИА «Новый День»

«Новый День» подводит итоги последней недели апреля. Много говорилось о новых экономических реалиях, ценах и налогах. Поступило известие о переносе Унивесиады-2023, в первый раз за два года прошла первомайская демонстрация. Но событием недели стал оскорбительный выпад телеведущего Владимира Соловьева в адрес Екатеринбурга и его жителей и последовавшая за этим дискуссия.

От «следите за языком» до «фильтруй хрюканину»

На уходящей неделе телеведущий Владимир Соловьев выступил с новым оскорблением в адрес Екатеринбурга. «Вы мне объясните – с одной стороны, у вас блестящие воины, которые сейчас принимают участие в спецоперации; с другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей», – заявил он полпреду Владимиру Якушеву. Выпад ведущего возмутил не только простых горожан, но и политиков. О недопустимости подобных оценок высказались бывший мэр Аркадий Чернецкий, бывший губернатор Эдуард Россель и другие.

Затем ведущему ответил действующий губернатор Евгений Куйвашев. «На Урале любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком», – сказал он. Соловьев неожиданно углядел в этих словах «признак уралмашевского прошлого» губернатора (который приехал на Урал из Тюменской области).

Ответ Новикова Соловьеву

На что Соловьеву указал друг губернатора, шансонье Александр Новиков. «Если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка – которая тоже, убежден, настроена патриотично в отношении нашего города и нашего региона – они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали: «Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчёт нашего города. А еще лучше закуси своё поганое жало». Ну тебе же сказали не так», – заявил Новиков.

Бренды уходят, налоги не платятся, «борщевой набор» дорожает

Много тревожных новостей поступило на этой неделt из экономической и финансовой сфер. Так, выяснилось, что из-за ухода западных брендов одежды и обуви в ТЦ Екатеринбурга простаивают от 20 до 30% площадей. Когда магазины откроются и возобновят ли работу вообще – эксперты затрудняются сказать, но опасаются, что к осени закрытых торговых точек станет больше. Нерадостная ситуация в аэропорту Кольцово: он был вынужден сократить 67 сотрудников в связи с падением пассажиропотока более чем на 30% относительно допандемийных марта-апреля 2019 года. Тревожатся налоговики: совокупный долг предприятий Свердловской области по налогам вырос к 1 апреля 2022 года до 36 миллиардов рублей. Простые свердловчане отмечают, что за последний месяц цены на овощи росли почти без остановки. Килограмм лука, моркови, свеклы, картошки подорожал на 3-20 рублей.

Универсиада будет, но потом

На этой неделе стало известно, что в 2023 году Студенческих игр в Екатеринбурге не будет. Генеральный директор Универсиады в Екатеринбурге Александр Чернов, поясняя решение исполкома FISU по поводу проведения Всемирных студенческих игр на Урале, заявил: «Игры состоятся позже. 10-12 ноября в Брюсселе состоится исполком, на котором будет определена новая дата. Никто Универсиаду у нас не отбирает».

«Мир! Труд! Май!» вернулся в центр города

Первомайская демонстрация

В воскресенье, 1 мая, в Екатеринбурге впервые за два года состоялась первомайская демонстрация. Отметить День Весны и Труда вышли тысячи людей, которые явно соскучились по празднику. Шествие и митинг практически ничем не отличались от подобных мероприятий в 2018-2019 годах, только добавились новые лозунги: «Zа Мир! Труд! Май!», «Zа армию! Zа президента!», «Zа мир без нацизма!». Эмблему «Z» можно было увидеть и на флажках, на транспарантах, на воздушных шарах.

Шашлыки – под запретом

С 30 апреля в Свердловской области введен особый противопожарный режим, когда запрещено разводить открытый огонь как на природе, так и на собственных садовых участках. В регионе начали гореть леса, также уже были случаи, когда из-за горения сухой травы был риск возгорания жилых домов.

К несчастью, не только природные пожары приводят к трагедиям: в ночь с пятницы на субботу гибелью трех человек завершилась дружеская встреча в селе Мезенском Заречного округа. Одна семья приехала в гости к другой, друзья затопили баню. Ночью случился пожар. Отец одной семьи и дети другой погибли, остальные попали в больницу.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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