Выдвижение в губернаторы, издевательства над школьницей и музыка на крыше: итоги недели от РИА «Новый День»

«Новый День» подводит итоги укороченной рабочей недели. В эти дни началось выдвижение в губернаторы, компании продолжили исход из России, но чиновники поводов для тревоги не видят. Из хороших новостей – музыканты сыграли на крыше в Екатеринбурге. Но случилось и очень страшное событие – в Каменске-Уральском девочка стала жертвой изнасилования и издевательств.

Тема недели: губернаторские выборы

Началось выдвижение кандидатов в губернаторы. «Единая Россия» выдвинула действующего главу региона Евгения Куйвашева – он победил в праймериз, впрочем, более чем ожидаемо. КПРФ отправит на выборы Александра Ивачева . От эсеров пойдет Андрей Кузнецов .

Другие партии должны объявить о своем решении в выходные. Выборы пройдут в сентябре, но имя будущего губернатора можно угадать уже сейчас. Мы вспомнили, какими захватывающими и непредсказуемыми были выборы в самую первую кампанию, в 1995 году .

Заявление недели: с российского рынка никто не ушел

Министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев не заметил, как иностранные компании покидают российский рынок, – а те, кто уже свернул деятельность, особо на экономику не повлияют. «Давайте говорить о том, что уход тех компаний, что заявляли, не состоялся . У нас ушла кофейня Starbucks, где работало девять человек (их места заняли отечественные игроки), и Pizza Hut – одно заведение. Ажиотаж по поводу выхода «Макдоналдса» с нашего рынка чрезмерен, потому что совершился ребрендинг, и меню почти не изменилось, только некоторые позиции заменены», – заявил он на брифинге, отвечая на вопросы СМИ. Кстати, на этой неделе стало известно, что IKEA окончательно уходит из России .

Задержание недели: директора Института спорта УрФУ Евгения Шурманова «взяли» на рабочем месте

Директора Института спорта Уральского федерального университета Евгения Шурманова вывели в наручниках из вуза . Его отправили в СИЗО до 8 августа. В УрФУ уже проходили обыски, вероятно, это связано с растратой при организации чемпионата мира по боксу, который проходил в Екатеринбурге в 2019 году. Как обыски связаны с Шурмановым и кто он такой, можно почитать здесь .

ЧП недели: издевательства над девочкой

В Каменске-Уральском девочки-подростки избили свою сверстницу и сняли это на видео . А затем выяснились еще более жуткие подробности. Эта же девушка стала жертвой изнасилования : над ней надругался пенсионер, а те же школьницы, которые ее били, сняли и это на видео и разослали знакомым. Извращенца уже задержали , известно, что он насиловал двух девочек, младшей – 11 лет.

Видео недели: музыканты на крыше

На крыше ЖК «Форум Сити» в центре Екатеринбурга прозвучал «Музыкальный момент» Франца Шуберта в исполнении Уральского филармонического оркестра. Музыканты поднялись на площадку, находящуюся на высоте 55 метров, чтобы анонсировать музыкальный фестиваль «Безумные дни», который состоится в начале июля.

Шуберт на крыше высотки

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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