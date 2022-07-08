Скандальный юрист Иван Волков выдвинулся на губернаторские выборы

Появился шестой кандидат в губернаторы Свердловской области. Как сообщили в областном избиркоме, сегодня документы для выдвижения сдал юрист Иван Волков. Он баллотируется от партии «Российский Общенародный союз».

Иван Волков не раз заявлял об участии в избирательных кампаниях, но досрочно выходил из них. Так, в 2017 году он выдвигался на пост губернатора Свердловской области, но в последний момент сдал в избирательную комиссию пустые подписные листы. Так Волков выразил свое несогласие с процедурой «муниципального фильтра». Подобный трюк юрист провернул и на дополнительных выборах в свердловский парламент в 2019 году.

В конце 2021 года Иван Волков возглавил стихийные протесты против QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, а также подал в суд на губернатора Евгения Куйвашева, требуя отменить указ об обязательной проверке QR-кодов в общественных местах. Заседание в облсуде, на которое вместе с Волковым пришли 130 человек, длилось несколько часов и завершилось отказом в удовлетворении иска.

Выдвижение кандидатов на выборы губернатора Свердловской области завершится 22 июля. Ранее о своем участии в избирательной кампании заявили действующий глава региона Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер свердловского заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия – за правду»), депутат Госдумы Александр Демин («Новые люди») и областной депутат Александр Каптюг (ЛДПР).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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