Иван Волков снова вылетит с губернаторских выборов

Юрист Иван Волков не прошел «муниципальный фильтр» и будет снят с выборов губернатора Свердловской области.

Как сообщили «Новому Дню» в областном избиркоме, кандидат партии «Российский Общенародный Союз» пришел в комиссию за 10 минут до окончания приема документов на регистрацию. Он не предоставил листы с подписями муниципальных депутатов в свою поддержку, которые требуются по закону. Избирком примет официальное решение в течение 10 дней. Но фактически неполный пакет документов означает, что кандидат не сможет пройти процедуру регистрации.

Отметим, что Иван Волков в третий раз подряд заявляется кандидатом, но не выполняет условия регистрации. В 2017 году он выдвигался на пост губернатора, но в последний момент сдал в избирком пустые подписные листы. Такой же трюк юрист провернул и на довыборах в свердловский парламент в 2019 году.

Таким образом, определились все участники губернаторской кампании в Свердловской области. Их будет пять, как писал «Новый День» еще в начале июня.

Сегодня регистрацию в избиркоме прошли четверо: Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия – за правду»), Александр Каптюг (ЛДПР) и Александр Демин («Новые люди»). Действующий губернатор Евгений Куйвашев сдал документы в понедельник, поэтому решение по нему избирком примет через несколько дней.

Единый день голосования состоится 11 сентября. Жители Свердловской области изберут губернатора региона, а также составы местных думы в более 50 муниципалитетах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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