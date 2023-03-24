Со дня сноса недостроенной телебашни прошло 5 лет (ВИДЕО)

Сегодня исполнилось ровно 5 лет со дня сноса знаменитой недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга. «Новый День» вспомнил, как началась и закончилась история знаменитого недостроя.

Возведение телебашни началось в 1983 году и активно велось до 1989 года, после чего начались перебои с финансированием. С середины 1990-х башня стала местом паломничества неформальной молодежи. Более 10 человек погибли, упав с нее. Вход в башню после этого заварили. Она стояла заброшенной годами.

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель все годы своей работы мечтал достроить сооружение, но не смог. В июле 2013 года, уже при губернаторе Евгении Куйвашеве, правительство Свердловской области выделило 500 миллионов рублей бюджетных средств для выкупа телебашни у федеральных структур. В том же году прошел конкурс на лучший проект реконструкции вышки и прилегающей территории. Но потом все снова заглохло – область утратила к сооружению всякий интерес. В декабре 2016 года областное заксобрание дало МУГИСО согласие на продажу башни. В мае 2017 года стало известно о планах создания АО «Ледовая арена», куда УГМК собиралась вложиться деньгами, а областное правительство – телебашней. Уже 1 сентября 2017 года Андрей Козицын заявил, что недострой снесут.

Наконец стало ясно – взрыв произойдет утром в субботу, 24 марта 2018 года. Появилась схема перекрытий улиц, в метро повесили объявления о графике работы. Управление Госохраны памятников не нашло причин включать вышку в реестр объектов культурного наследия. В четверг, за два дня до сноса, горожан позвали обнять башню, на ее стволе появились световые инсталляции. Собралось несколько сотен человек. А в ночь на 23 марта группа активистов попытались прорваться на башню, чтобы подняться наверх и сидеть там до тех пор, пока не будет проведен референдум по ее сносу. Большинство прорывавшихся после потасовки с охранниками попали в полицию. Удалось забраться наверх только троим, они подняли российский триколор. Но их теплые вещи остались внизу, во второй половине дня ребятам пришлось спуститься.

Взрыв башни

В день сноса с семи утра движение на дорогах вокруг телебашни уже перекрыли. В метро давка была сильнее, чем в рабочие дни. Горожане начали занимать удобные позиции. «Новый День» вел трансляцию взрыва и запечатлел падение знаменитого недостроя. А после собрали два красивых видео с падения башни, снятых с разных точек.

Падение башни. Съемки с 6 точек

Обломки башни растащили на сувениры, фото широко разошлись в России и за рубежом, а споры о том, стоило ли ее взрывать или нужно было оставить в качестве символа Екатеринбурга, не прекращались еще долго. Сейчас на месте, где она стояла, завершается строительство ледовой арены УГМК.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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