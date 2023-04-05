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Среда, 5 апреля 2023, 09:55 мск

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Профильная комиссия Екатеринбургской думы одобрила изменение схемы выборов

Комиссия по местному самоуправлению единогласно одобрила поправки в городской устав, меняющие схему выборов в ЕГД. За решение проголосовали 11 депутатов.

Согласно документу, в новом созыве думе будет работать 35 депутатов, из них 25 изберутся по одномандатным округам, а 10 – по партийным спискам. Против нововведений бунтовали оппозиционные парламентские партии, обещая сорвать городское голосование. Первая попытка была предпринята 31 марта на публичных слушаниях проекта. Тогда сторонники реформы схемы выборов победили с минимальным перевесом: 442 голоса за и 423 голоса против.

Очередной раунд борьбы ожидался на заседании комиссии по МСУ, но депутаты поддержали поправки единогласно. Гораздо больше споров вызвало предложение увеличить количество заместителей председателя думы. Действующий вице-спикер Виктор Тестов настоял на том, чтобы в новом созыве думе была введена должность первого заместителя председателя наряду с другими заместителями. Избрание вице-спикеров будет определяться регламентом думы. Поправка Тестова была одобрена большинством голосом и включена в общий проект изменений устава Екатеринбурга.

Окончательное решение по смене схемы городских выборов будет принято 11 апреля на пленарном заседании Екатеринбургской думы. Для утверждения новых правил необходимо не меньше 2/3 голосов, то есть нужна поддержка 24 депутатов. Ранее лидеры КПРФ и «Справедливой России» заявляли, что выступают против реформы выборов, но признавали, что есть трудности с созданием оппозиционной коалиции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / Выборы в гордуму Екатеринбурга

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