Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выдвинулся на праймериз «Единой России» в гордуму

Глава Екатеринбурга, заместитель секретаря Свердловского отделения партии «Единая Россия» Алексей Орлов выдвинулся на праймериз по отбору кандидатов в ЕГД.

«Алексей Орлов примет участие в предварительном голосовании в качестве кандидата. Заместитель секретаря Свердловского отделения партии «Единая Россия» подал документы для участия в предварительном голосовании по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатом в депутаты на выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы», – сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Также сегодня заявился на предварительное голосование депутат Госдумы по Серовскому одномандатному округу, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.

Ранее на этой неделе заявления подали Илья Бондарев – бывший министр АПК Свердловской области, ныне генеральный директор ООО «Агро-Актив», председатель комитета по экологии администрации Екатеринбурга Артур Зиганшин, бывший директор Шарташского лесопарка, действующие депутаты – Владимир Крицкий, Владимир Стругов, Виталий Чачин (округ 12).

Еще раньше документы принесли спикер Игорь Володин, лидер фракции ЕР в гордуме Ира Овчинникова, депутат Алексей Вихарев. Кроме того, хотят пойти на выборы под флагом ЕР три народных избранника, которые в 2018 году были избраны по списку «Справедливой России». Один из них – беспартийный Михаил Вечкензин, второй – Алексей Мещеряков, он выбрал округ № 20, третий – Александр Колесников.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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