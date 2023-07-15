Пожар в Шайдурихе, ЧП на атомном предприятии и «Ламбо-батька»: итоги недели от РИА «Новый День (ФОТО, ВИДЕО)

Уходящая неделя в Свердловской области оказалась непростой. В первые три дня Екатеринбург изнывал от аномальной жары и принимал выставку «Иннопром». В четверг крупный пожар чуть не уничтожил старинное село Шайдуриха. В пятницу область была встревожена новостью о ЧП на атомном комбинате в закрытом Новоуральске. Подробнее – в материале РИА «Новый День».

Тема недели – пожар в Шайдурихе

Страшный пожар в старинном селе Шайдуриха Невьянского района начался вечером в среду, 12 июля. Из-за сильного ветра огонь распространялся слишком быстро. Всего был уничтожен 41 дом, из них 13 использовались как постоянное жилье, остальные – как дачи. Без крова остались 35 человек, в том числе трое детей. В пожаре погибла 71-летняя женщина, двое мужчин получили ожоги кистей и ног.

13 июля в село приехал губернатор Евгений Куйвашев. Он объяснил погорельцам, на какую помощь они могут рассчитывать. Некоторые жители задавали очень жесткие вопросы, например, кто виноват в том, что на сигналы уральцев, сообщавших, что огонь из леса подбирается к жилью, не реагировали ответственные службы.

Встреча губернатора Куйвашева с погорельцами

После пожара следователи возбудили два уголовных дела. Первое – по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Второе – по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая гибель человека). Следствие находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина.

Полностью пожар был потушен только утром в пятницу, 14 июля.

ЧП недели – несчастный случай на УЭХК

Утром в пятницу, 14 июля, в цехе № 53 Уральского электрохимического комбината (УЭХК) в закрытом городе Новоуральске произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 кубометр. Изначально сообщали об одном пострадавшем.

ГК «Росатом» выступила с заявлением, в котором говорилось: «Обедненный гексафторид урана – побочный продукт переработки гексафторида урана в обогащенный уран. Соединение в 1,7 раза менее радиоактивно, чем природный уран, и не несет никакой угрозы для здоровья человека».

Ближе к вечеру того же дня на УЭХК сообщили, что пострадавший сотрудник 1958 г.р. скончался. Предприятие обещало оказать помощь его семье.

Событие недели – «Иннопром»

На этой неделе в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» прошла очередная выставка-форум «Иннопром». Главным почетным гостем стал премьер-министр России Михаил Мишустин, который после осмотра экспозиции принял участие в главной пленарной сессии выставки. Тема его выступления была посвящена отказу от импорта в российской промышленности ради «повышения устойчивости производственной сферы в новых условиях». Отдельно эксперты обсудили сырьевой суверенитет в медицинской промышленности.

Как ив прошлые годы, на «Иннопроме» было несколько экспонатов, которые вызвали особый интерес у посетителей. Самым заметным из них стал гоночный болид в тракторном стиле, представленный Белоруссией – страной-партнером выставки. Машина вызвала понятные ассоциации с итальянским Lamborghini, который тоже производит тракторы и премиум-автомобили. Делегаты и участники выставки тут же стали упражняться в креативе, предлагая свои варианты названия для болида – «Ламбо-батька», «Лукагини» и другие.

Еще одним «хитом» стало антидроновое ружье из Екатеринбурга. Как рассказал производитель, оружие уже опробовали на СВО. Производитель получает обратную связь от российских бойцов и доусовершенствует оборудование.

Рекорд недели

На этой неделе в Свердловской области побит абсолютный региональный рекорд температуры воздуха. Во вторник в Екатеринбурге метеорологи зафиксировали +40 градусов. За всю историю метеонаблюдений так жарко не было никогда. Предыдущий рекорд был установлен 16 июля 2020 года, тогда было +39,1 °C.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»